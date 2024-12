Jubileuszowa edycja programu "The Voice of Poland" już za nami. W finale popularnego show swoje muzyczne umiejętności zaprezentowały aż cztery utalentowane osoby. Trenerzy - Lanberry, Michał Szpak, Kuba Badach oraz Tomson i Baron w każdym odcinku mówili, że w tym roku poziom tego sezonu przerósł ich najśmielsze oczekiwania, a wybór zwycięzcy będzie bardzo trudny. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła Anna Iwanek.

Zobacz też: Oto, kto wygrał wielki finał "The Voice of Poland". Będziecie zaskoczeni

Ania Iwanek w finale show zaśpiewała piosenkę Michaela Jacksona - "Love Never Felt So Good". Po tym występnie przyszedł czas na utwór "All I Want". Następnie zaprezentowała singiel "Ostatni".

Zobacz też: Kolejne odcinki "The Voice of Poland" za nami. Niewiarygodne, co się wydarzyło!

Aniu jestem przeszczęśliwy i bardzo dumny (...) Mój debiut i twój debiut, kto by się tego spodziewał. Po prostu szok! (...) Karm nas karm - powiedział wzruszony Kuba Badach.

Michał Szpak również był zachwycony występem Ani. Artysta wyznał, że od początku kibicuje kobiecie oraz Mikołajowi.

Ja jestem zakochany w tobie od samego początku (...) Ja uważam, że ty i Mikołaj jesteście w miejscu, w którym powinniście być - powiedział Michał Szpak.

Internauci węszą spisek w "The Voice of Poland"

Na instagramowym oficjalnym koncie programu pojawił się post, w którym poinformowano, że to właśnie Anna Iwanek wygrała show.

NNA IWANEK ZWYCIĘŻCZYNIĄ 15. EDYCJI THE VOICE OF POLAND! To był wieczór pełen magii i wzruszeń – polska scena muzyczna właśnie zyskała prawdziwy diament. Gratulacje, Ania! Twoja energia, pasja i głos to coś, czego nie da się zapomnieć - czytamy w sieci.

W sekcji komentarzy fani nie szczędzili jednak gorzkich słów. Według nich była to ustawka. Zgadzacie się?

Mikołaj miał to coś u Ani tego nie widzę... Mikołaj zasłużył na wygraną znaczenie bardziej! Dlaczego przewaga głosów nie jest pokazywana? - pisali wyraźnie oburzeni internauci.

Zobacz też: Wielki powrót Margaret do "The Voice of Poland". Po pięciu latach znów pojawi się w show TVP

Zobacz naszą galerię: Oto, kto wygrał wielki finał "The Voice of Poland". Będziecie zaskoczeni

Sonda Kto powinien wygrać 15. edycję "The Voice of Poland"? Iza Płóciennik Mikołaj Przybylski Ania Iwanek Kacper Andrzejewski