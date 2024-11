Jakubiak poznał żonę w sensacyjnych okolicznościach. W tle wpadka! Plotkowano o zdradzie

Tomasz Jakubiak przez kilka miesięcy ukrywał fakt, że dopadł go trudny do wyleczenia nowotwór. Niełatwo było mu pogodzić się z faktem, że czeka go długa walka o zdrowie. Choroba mocno zmieniła kucharza, również fizycznie. Kiedy zaczął w zawrotnym tempie tracić kilogramy, zdecydował się wyjawić, z czym się mierzy. Jego fani byli w szoku. Sądzili, że sympatyczny szef kuchni zmienił styl życia na nieco zdrowszy i stąd jego nowa waga. Niestety, Jakubiak schudł do 58 kg, bo musiał przestać jeść - wprowadzono mu żywienie pozajelitowe.

Jakubiak przeszedł chemioterapię i zbiera pieniądze na leczenie. Na swoim instagramowym profilu mówi o postępach. Ma ogromne wsparcie w żonie, z którą związał się w zaskakujących okolicznościach.

Zobacz także: Zbiórka Tomasza Jakubiaka mocno przystopowała. Pieniądze nie spływają. "Mój kochany braciszku"

Żona wspiera Jakubiaka. "Oczy Anastazji są pełne bezradności i strachu"

Gdy Jakubiak zachorował, jego żona nie dała mu się poddać.

Moja Anastazja jest zaangażowana w 100 proc., to ona na początku walczyła bardziej ode mnie, ja się na początku wycofałem - opowiadał szef kuchni.

Anastazja dzielnie wspiera męża. Ostatnio Daria Ładocha, przyjaciółka Jakubiaka, na swoim instagramowym profilu napisała kilka słów o Tomaszu, jego partnerce i ich miłości:

(...) rok temu stałam jako świadek na ich ślubie i patrzyłam na nią jak na Anioła, który spadł Tomkowi z nieba. W tej chorobie są bliżej, niż można sobie wyobrazić. Oczy Anastazji są pełne bezradności i strachu, a w oczach Tomka nigdy nie widziałam takiej miłości i nadziei. I dzięki tej miłości Tomuś wyzdrowieje. I ta miłość zostanie z nimi już zawsze... Jestem z Wami... na dobre i na złe...

Zobacz także: Tomasz Jakubiak wyjawił, ile waży! Smutna prawda o tym, co widzi w lustrze...

Tomasz Jakubiak poznał żonę w zadziwiających okolicznościach

Tomasz Jakubiak podobno nie był singlem, gdy w jego życiu pojawiła się Anastazja. Znali się już wcześniej, ale wówczas zaiskrzyło. Był rok 2019. Szybko okazało się, że namiętne spotkanie Tomasza i Any skończyło się ciążą.

Z mamą mojego dziecka, Anastazją, poznaliśmy się bardzo dawno temu i ponownie spotkaliśmy bodajże w październiku 2019 roku. Popełniłem wtedy straszną rzecz, bo zdradziłem swoją poprzednią partnerkę. Po upojnej nocy okazało się, że Anastazja jest w ciąży - miał opowiadać Jakubiak w rozmowie z portalem Oh!me.

Później Jakubiak zdementował te doniesienia. Tłumaczył, że został źle zrozumiany.

Tego już nie naprawię, ale następnym razem będę bardziej powściągliwy. Teraz powiem tyle, że w jaki sposób byśmy się z Anastazją nie poznali, stworzyliśmy wspaniałą rodzinę. I każdemu życzę, żeby potrafił się odnaleźć, tak jak my się odnaleźliśmy. A że los nas połączył w taki, a nie inny sposób? Nic na to nie poradzę - stwierdził w "Vivie!".

W 2023 r. zakochani, którzy wtedy byli razem od 4 lat, wzięli ślub na Bali. Są nierozłączni. Razem wychowują synka, który też ma na imię Tomasz.

Zobacz także: Piękna inicjatywa przyjaciół Tomasza Jakubiaka. Wspierają go w leczeniu

Kim jest Anastazja Mierosławska?

Anastazja, teraz już Jakubiak, to trenerka technik relaksacji, coach i współwłaścicielka centrum psychoterapii. Pracuje z parami, ale też menadżerami.

Moim głównym obszarem zainteresowań jest efektywna komunikacja w miejscu pracy oraz budowanie harmonijnych relacji między pracownikami a kadrą menadżerską (sposób otrzymania informacji zwrotnej od pracownika) - czytamy na stronie centrum.

Anastazja trwa przy mężu, który wciąż zbiera fundusze na leczenie. Obecnie na jego koncie na stronie Szczytny cel jest 1 197 605 zł. Zbiórkę wsparły ponad 23 tys. osób.

Zobacz także: Tomasz Jakubiak potrzebuje aż kilkaset tysięcy dolarów miesięcznie na leczenie! Ruszyła zbiórka

Zobacz więcej zdjęć. Tomasz Jakubiak poznał żonę w zaskakujących okolicznościach. Teraz są nierozłączni

Tomasz Jakubiak potrzebuje aż kilkaset tysięcy dolarów miesięcznie na leczenie! Ruszyła zbiórka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.