Chory na nowotwór Tomasz Jakubiak apeluje do fanów. Potrzebuje pieniędzy na leczenie

Tomasz Jakubiak choruje na rzadki nowotwor

Informacja o poważnej chorobie Tomasza Jakubiaka zelektryzowała fanów pod koniec września. Obserwatorzy od jakiegoś już czasu zwracali uwagę na to, że kucharz zgubił wiele nadprogramowych kilogramów. Niektórzy sugerowali nawet, że powinien przestać się odchudzać, bo jest już za szczupły. W końcu Jakubiak zdecydował się wyznać, co powoduje, że tak szybko zrzuca kilogramy, i nie były to wesołe wieści.

W opublikowanym 28 września oświadczeniu oraz szczerej rozmowie z Dorotą Wellman, Jakubiak poinformował, że cierpi na rzadki nowotwór. Jest już po serii chemioterapii, jednak z kolejna musi się wstrzymać do czasu, aż nieco nabierze masy. Wyznał, że nie spodziewał się, takiego rozpoznania. Do lekarza poszedł, bo bolał go brzuch. Diagnoza okazała się druzgocąca.

Przyjechał do mnie lekarz do domu, mój znajomy i mówi: „Słuchaj, musimy porozmawiać, bo masz nowotwór. (...) Z rezonansu wyszło, że masz bardzo mocno zjedzone kości miednicy, jakieś dwa kręgi w kręgosłupie i że jest ciężka sytuacja

- wyznał wtedy Jakubiak. Potem regularnie kontaktował się z fanami, dziękując za słowa otuchy płynące z całej Polski.

Tomasz Jakubiak zaapelował o zakup jego książki. Fani zablokowali stronę

Teraz zdecydował się zaapelować o inny rodzaj wsparcia. Kucharz opublikował na swoim Instagramie nagrania, w którym prosi, aby kupować jego książkę.

Pisząc "Ugotuj mi tato" nie myślałem, że życie zgotuje mi taki scenariusz. Wtedy nie byłem jeszcze tatą, a to najważniejsza rola, jaką dostałem. Dziś wiem, że ta książka nie tylko łączy rodziny przy stole i we wspólnym spędzaniu czasu, ale też... pomaga mi i mojej rodzinie w walce o zdrowie. Nigdy bym nie pomyślał, że dochód z jej sprzedaży przeznaczymy na coś tak poważnego jak moje leczenie

- napisał w poście, na który masowo zareagowali obserwujący go Polacy. Popyt na książkę okazał się tak ogromny, że strona, na której można zamówić e-book przestała działać. Wiele osób wyraziło też chęć zakupienia wersji papierowej.

Tomasz Jakubiak to kucharz, który dzięki swojej pasji, talentowi i autentyczności zyskał miano jednego z najważniejszych ambasadorów polskiej kuchni. Jego programy kulinarne, książki oraz zaangażowanie w promocję lokalnych produktów sprawiają, że jego wpływ na współczesne kulinarne trendy w Polsce jest nie do przecenienia. Jakubiak udowadnia, że polska kuchnia może być nie tylko smaczna, ale także nowoczesna, zdrowa i oparta na najlepszych, lokalnych składnikach. Za to zyskał ogromną sympatię, a fai chętnie pomagają go w tym trudnym czasie nie tylko dobrym słowem.

