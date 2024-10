Poruszony Tomasz Jakubiak zwrócił się do internautów. Zmaga się z ciężką chorobą

Tomasz Jakubiak opowiedział o walce z chorobą

Tomasz Jakubiak zdobył sympatię widzów, gotując na ekranie. Od dawna związany jest ze stacja TVN. Dużą popularność zdobył jako juror w programie "MasterChef Nastolatki". Od pewnego czasu telewizyjny kucharz unikał świateł reflektorów. Do tego wyraźnie schudł, co podzieliło jego fanów. Jedni pisali w komentarzach, że świetnie wygląda. Inni apelowali do niego, by przestał się odchudzać. Kilka dni temu Jakubiak zdecydował się na osobiste wyzwanie. Okazuje się, że szczuplejsza sylwetka to nie efekt diety i ćwiczeń, a problemów zdrowotnych - walczy z rzadko spotykaną odmianą nowotworu.

W opublikowanym 28 września nagraniu wprost powiedział o raku, z którym walczy, choć łatwo nie jest. Okazuje się, że choroba zaatakowała nagle i zaczęła objawiać się bólem brzucha. W tym samym dniu ukazał się jego wywiad z Dorotą Wellman, w którym wyjaśnił, jak zareagował. Początkowo nie sądził, że dzieje się z nim coś bardzo złego. Bóle brzucha mu przeszkadzały, postanowił się przebadać. Wyniki były fatalne, a diagnoza druzgocząca.

Przyjechał do mnie lekarz do domu, mój znajomy i mówi: „Słuchaj, musimy porozmawiać, bo masz nowotwór. (...) Z rezonansu wyszło, że masz bardzo mocno zjedzone kości miednicy, jakieś dwa kręgi w kręgosłupie i że jest ciężka sytuacja”. (...) To jest coś, co praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie - wspominał Tomasz Jakubiak.

Jakubiak przeszedł już chemioterapię, a gdy nabierze masy, czeka go kolejna operacja. Obecnie jest żywiony pozajelitowo.

Tomasz Jakubiak dziękuje za wsparcie

Jak sam przyznał, miał dość ukrywania choroby, dlatego zdecydował się opowiedzieć o niej publicznie. Reakcja fanów oraz jego znanych znajomych była natychmiastowa. Instagram Jakubiaka został zalany komentarzami ze słowami wsparcia. Część internautów dzieli się swoimi doświadczeniami z chorobami nowotworowymi. A wszyscy bez wyjątku trzymają mocno kciuki za gwiazdora.

We wtorkowe popołudnie Tomasz Jakubiak opublikował w sieci kolejne nagranie. Swoje słowa skierował do internautów, którzy w ostatnich dniach okazali mu ogromne wsparcie, a za które chwiał podziękować. Przyznał, że nie spodziewał się takiego odzewu.

Kochani, to, co się wydarzyło po mojej rozmowie z Dorotą Wellman i po tej mojej rolce, w której się przyznałem do choroby na Instagramie, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Chciałbym wam z całego serca podziękować za ilość maili, które napłynęły, za ilość wiadomości, które dostałem, no i za te dziesiątki tysięcy komentarzy, które pojawiły się pod filmikiem. To jest coś, co nie mieści się w mojej głowie. Nie sądziłem, że aż tak pozytywnie moja osoba jest odbierana, że aż tyle osób napisze tak ciepłe, tak czułe słowa. I jeszcze raz wam dziękuję z całego serca - powiedział.

