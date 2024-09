Tomasz Jakubiak wyznał, że schudł, bo ma raka. Gwiazdy rzuciły się do komentowania

Tomasz Jakubiak niespełna 24 godziny temu umieścił na swoim instagramowym profilu nagranie, które wywołało szok, smutek i współczucie we wszystkich fanach kucharza znanego z programu "MasteChef" i "MasteChef Nastolatki". Na wpis szefa kuchni zareagowały tysiące osób! Wsparcie okazali mu i ludzie całkowicie mu obcy, i znajomi z telewizji.

Jakubiak w wideo wprost powiedział o raku, z którym walczy, choć łatwo nie jest. Okazuje się, że choroba zaatakowała nagle i zaczęła objawiać się bólem brzucha. Tomasz w rozmowie z Dorotą Wellman wyjaśnił, jak zareagował. Początkowo nie sądził, że dzieje się z nim coś bardzo złego. Bóle brzucha mu przeszkadzały, postanowił się przebadać.

Pojawiły się, ale stwierdziłem, że tyle jem, tyle jeżdżę po tym świecie, tyle rzeczy spróbowałem, że po prostu się może zdarzyć. Jak zwykły człowiek zrobiłem badania, które robię co roku, czyli zrobiłem gastroskopię, kolonoskopię. Nawet wylądowałem na SOR-ze. Zrobili mi badania krwi itd. i powiedzieli, że nic mi nie jest, tylko nie wziąłem osłony na jakiś antybiotyk i że prawdopodobnie przez to mam takie bóle skurczowe i mnie do domu puścili. Z biegiem czasu to się przerzuciło na kręgosłup. Moja kochana teściowa powiedziała: "Musisz iść na rezonans". Poszedłem i wtedy się zaczęła cała przygoda.