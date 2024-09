Bartek Jędrzejak we wzruszających słowach zwrócił się do Tomasza Jakubiaka. "Wracaj szybko do zdrowia. Jesteśmy bliźniakami"

Bartek Jędrzejak postanowił dodać otuchy swojemu choremu koledze ze stacji, Tomaszowi Jakubiakowi, który wyjawił, że zmaga się z rzadkim nowotworem. Prezenter pogody opublikował poruszający wpis na Instagramie, w którym wspomniał między innymi ich pierwsze spotkanie. "Często lejemy z tego, że jesteśmy bliźniakami" - pisze Jędrzejak.