Wiemy, co ukrywała kandydatka Rafała z "Rolnik szuka żony"! Magdalena płakała przed kamerami. "Nie chcę, żeby on tak patrzył"

Tomasz Jakubiak jest kucharzem znanym z programów telewizyjnych TVN. W ostatnich latach można go było oglądać w roli jurora w "MasterChef Junior" oraz "MasterChef Nastolatki". Mężczyzna jakiś czas temu zniknął z wizji, a oglądać go można było w sieci, gdzie prezentował odmienioną sylwetkę. Kucharz schudł 20 kilogramów i niejednokrotnie musiał odpowiadać na pytania dotyczące jego sposobu na zrzucenie wagi. Nikt nie spodziewał się, że prawda o jego wyglądzie będzie tak straszna i trudna do zaakceptowania.

W sobotnim wydaniu "Dzień dobry TVN" wyemitowano rozmowę Doroty Wellman z Tomaszem Jakubiakiem. Mężczyzna przyznał, że zmaga się z wyjątkowo rzadkim nowotworem.

Kiedy się pokazałem, że faktycznie schudłem te ponad 20 kg, posypały się tysiące komentarzy, co się stało, o co chodzi i dlaczego ja tak wyglądam. Wyglądam tak, ponieważ zdiagnozowano u mnie bardzo rzadki i bardzo ciężki do wyleczenia nowotwór. Coś, co w ogóle praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie - powiedział Jakubiak w "Dzień dobry TVN".

Przeczytaj także: Tomasz Jakubiak wyznał, jak 4-letni syn zareagował na wiadomość o jego chorobie. Słowa malucha chwytają za serce

Choć choroba wpłynęła na każdy aspekt jego życia, Tomasz Jakubiak stara się z optymizmem patrzeć w przyszłość. Kucharz ma dla kogo walczyć, dlatego też dostrzega plusy sytuacji, w której się znalazł.

Uważam, że jest to jakaś część walki z samym sobą. Byłem w tak rozpędzonym pociągu, z którego nie potrafiłem wysiąść. Kręciłem trzy programy na raz, jeździłem po świecie, a rodzina za mną zasuwała z tymi walizkami. Nikt już nie wiedział, gdzie mieszkamy. To był jakiś amok, w którym żyłem. I choroba mnie zatrzymała. Ta choroba tyle rzeczy mi pokazała, na tyle rzeczy otworzyła mi po prostu oczy. Zupełnie inaczej zacząłem doceniać wszystko, szanować, cieszyć się z najmniejszych rzeczy, cieszyć się z tego, że syn cię przytula. Pieniądze przestały mieć znaczenie. Lekcja, którą przeszedłem pod kątem choroby – jeżeli z niej wyjdę – to jej podziękuję z całego serca - wyznał Tomasz Jakubiak w rozmowie z Dorotą Wellman.

Malwina Wędzikowska płacze na wizji. Opowiedziała o ciężkiej chorobie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.