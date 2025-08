Maciej Pela wezwany do pracy! Mąż Agnieszki Kaczorowskiej stawia sprawę jasno. "Mija kolejny dzień bezrobocia"

Był mąż Agnieszki Kaczorowskiej zajmował się domem, dziećmi i firmą

Był mąż Agnieszki Kaczorowskiej mocno przeżył rozstanie. Wydaje się, że Maciej Pela długo żył w przekonaniu, że złapał Pana Boga za nogi. Żona i dwie córeczki to był jego świat. Wbrew stereotypom w jego domu to on siedział z dziećmi. Nie oznacza to, że Agnieszka Kaczorowska zaniedbywała córki. Wychowanie dzieci musiała jednak łączyć z intensywną pracą zawodową. Gdy Maciej Pela - już po rozstaniu z żoną - dostawał wiadomości z komentarzami sugerującymi, że wygląda na smutnego, odpadł, że chodzi o co innego.

Moje oczy były zmęczone, no bo jak się siedziało przez pięć lat w domu z dziećmi i się nic nie robiło, i się wróci do pracy, no to wiadomo, że się można zmęczyć, nie?

- wyjaśnił (chyba żartobliwie). Podczas rozmowy z internautami jednak dodał, że poza dbaniem o dom i dzieci zajmował się także firmą, którą prowadził z Agnieszką Kaczorowską.

Faktury, umowy, robienie zdjęć, kręcenie rolek, obróbka zdjęć, montaż video itd.

- wyliczał Maciej Pela. Mimo to wiele osób krzywdząco zarzuca ciągle jeszcze obecnemu mężowi Agnieszki Kaczorowskiej (rozwodu jeszcze nie było) "nieróbstwo". Ostatnio nawet do pracy wezwała go... internautka.

Maciej Pela odpowiada na wezwanie do pracy: "Mija kolejny dzień bezrobocia, żyję, mam się dobrze, nie zamierzam nigdy więcej skalać rąk pracą"

Użytkowniczka mediów społecznościowych najwyraźniej szukała zaczepki. - Niech już się bierze za robotę, bo nie będzie już niańczyć - napisała, odnosząc się do Macieja Peli. Nieoczekiwanie ten "podjął grę" i odpowiedział. Dodajmy, że z potężną dozą ironii.

Nie mogli się powstrzymać! Kaczorowska i Rogacewicz przyłapani na czułościach

Nigdy!!! Do końca życia nie będę pracować, bo przecież od 11 miesięcy jem mannę z nieba na zmianę z winniczkami z ogrodu. I tak już zostanie. Niańczenie forever

- napisał. Potem jeszcze postanowił dolać oliwy do ognia.

Mija kolejny dzień bezrobocia, żyję, mam się dobrze, nie zamierzam nigdy więcej skalać rąk pracą. Odkąd 14 lat temu zrezygnowałem z pracy w Zarze, nie przepracowałem ani jednego dnia. A wy co? W poniedziałek ruszycie robić na mnie, a ja będę patrzeć, o********lając escargots en coquille

- wypalił Maciej Pela, stawiając sprawę jasno.

