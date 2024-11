Maciej Pela nie miał lekko. "Dom, sprzątanie, dzieci i zakupy", a do tego faktury, umowy, robienie zdjęć. Ciągnął to przez 5 lat

Maciej Pela ostatnio jest bardzo aktywny w sieci - jeszcze bardziej niż w czasach, gdy był związany z Agnieszką Kaczorowską. Teraz ekspartnerzy wciąż są małżeństwem, podobno nawet nadal mieszkają razem, ale żyją oddzielnie. Już nie ukrywają prawdy o swoim związku, który zakończył się z hukiem. Oboje o rozstaniu opowiedzieli w telewizji - Pela był jednak dużo bardziej wylewny niż jego znana małżonka, która u Kuby Wojewódzkiego stwierdziła:

Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... no jeszcze nie mamy rozwodu. Jestem tu, jeśli trzeba to powiedzieć, to powiedzmy to raz, a dobrze i zakończmy.

Maciej Pela chętniej opowiada i o odejściu Kaczorowskiej, i o tym, jak wyglądało ich wspólne życie. Nie było aż tak kolorowo, jak się wydawało, spoglądając na instagramowy profil aktorki.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wciąż mieszkają razem?! Podobno żadne z nich nie chce opuścić wspólnego domu

Pela i Kaczorowska podzielili się obowiązkami. On "siedział w domu z dziećmi", ale też pomagał w firmie!

Ostatnio Pela zdradził, że wraca do pracy. Zachęcał do rezerwowania lekcji tańca z nim jako nauczycielem. To właśnie tym zajmował się, zanim porzucił obowiązki zawodowe, by na co dzień opiekować się córkami i domem.

Odwrócenie stereotypowego podziału ról w domu Kaczorowskiej i Peli było krytykowane przez część internautów, ale małżonkom ten układ odpowiadał, przynajmniej do niedawna. Pela był gospodarzem domu na pełen etat, to działał także w firmie, którą prowadzi z żoną.

Mają spółkę (...), w ramach której prowadzą szkołę tańca. Z tego, co wiem, kwestie biznesowe już ustalają ich prawnicy. Maciek ma też sporo pracy, bo przez ostatnie lata zawiesił właściwie dla rodziny swoją karierę taneczną i teraz stara się do tego wrócić - mówił serwisowi Show News znajomy pary.

A Pela ujawnił w sieci, że zajmował się i domem, i spółką.

Dostałem wiadomości, że "wyglądam na smutnego", "oczy takie zmęczone", itd. Chciałem tylko powiedzieć, że dziękuję za troskę. Nie byłem smutny, miałem taki neutralny humor. Moje oczy były zmęczone, no bo jak się siedziało przez pięć lat w domu z dziećmi i się nic nie robiło, i się wróci do pracy, no to wiadomo, że się można zmęczyć, nie? - żartował.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska pierwszy raz o rozwodzie. Internauci w szoku! Mówiła o nim z szerokim uśmiechem na twarzy

Podczas sesji pytań i odpowiedzi z fanami, jeden z nich dopytał:

Czyli firmą się nie zajmowałeś w ogóle? Tylko w kółko dom, sprzątanie, dzieci i zakupy?

Pela odpowiedział:

Zajmowałem się firmą. Faktury, umowy, robienie zdjęć, kręcenie rolek, obróbka zdjęć, montaż video itd itd. Plus to, co w pytaniu.

I wyjaśnił:

Jeszcze taki małe rozszerzenie dla osób, które odebrały zbyt dosłownie moje heheszki. Uważam, że wychowywanie dzieci to jest ogromna i ciężka praca do wykonania. Zawsze to powtarzałem. Dodając do tego zajmowanie się domem, a niejednokrotnie jakąś dodatkową pracę zarobkową, mamy wykańczający mix. W tym wszystkim jeszcze jest to niedoceniane, a w 99 proc. obrywają babeczki. Także, drogie panie, ja was czuję, bo sam tam byłem.

Zobacz także: Maja Hyży wyjawiła prawdę na temat rozstania Kaczorowskiej i Peli. Co za rewelacje

Kaczorowska i Pela mają dwie córki. Obowiązków nie brakowało. Pela nie był na utrzymaniu żony

Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci. Najpierw na świat przyszła Emilka, teraz już uczennica zerówki, później Gabrysia. Młodsza z pociech ma 3 lata i jest przedszkolakiem.

Sprzątam. Gotuję. Piorę. Zajmuję się domem i dziećmi. Robię zakupy. I przyznam, że wszystkie czynności wykonuję ZAWODOWO - mówił Pela w maju 2023 r.

W sieci doprecyzował, że żona go nie utrzymywała:

Nie jestem na utrzymaniu małżonki. Pracujemy wspólnie, prowadząc firmę, każde z nas odpowiedzialne jest za inną sferę działalności (...). Nie tęsknię za zajeżdżaniem się, latając z pracy do pracy od 8.00 do 21.00. Bo tak wyglądało momentami moje życie zawodowe (...). Nie planuję podejmować pracy w konwencjonalnym tego słowa znaczeniu. Czyli nie zawitam do biura od 8.00 do 16.00, poniedziałek - piątek. Co nie oznacza, że nie zamierzam zarabiać.

Zobacz także: Kaczorowska rozstała się z Pelą i nasłuchała się od Szroeder. Zabolało?

Zobacz więcej zdjęć. Maciej Pela "siedział w domu z dziećmi". Ale oprócz tego pomagał w prowadzeniu firmy. Ciągnął to przez 5 lat

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wciąż mieszkają razem?! Podobno żadne z nich nie chce opuścić wspólnego domu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.