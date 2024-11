Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wciąż mieszkają razem?! Podobno żadne z nich nie chce opuścić wspólnego domu

Mariolka Kiepska wraca do telewizji! Nie do wiary, jak się zmieniła

Agnieszka Kaczorowska w sieci nie dzieli się przykrymi doświadczeniami życiowymi, stojąc na straży zasady, że w internecie powinno pokazywać się tylko to, co dobre i ładne. Aktorka kiedyś otwarcie krytykowała "modę na brzydotę", a jej wpisy są dowodem na to, że sposobu myślenia nie zmieniła.

Lubię piękno kryjące się pod wieloma aspektami. O pięknie można byłoby rozmawiać długo, bo to pojęcie względne... Natomiast obserwuję obecnie modę na brzydotę. Trochę wydaje mi się, że wynika z chęci przeciwstawieniu się instagramowemu pięknu, które narzuciło pewne standardy, a z drugiej ze zbyt skrajnego pojmowania takich haseł jak #bodypositive - pisała Kaczorowska.

Gwiazda na swoim instagramowym profilu promuje estetyczne życie, a jego szarej strony raczej nie pokazuje. To dlatego nie znajdziemy tam ani słowa o rozstaniu i potencjalnym rozwodzie.

Kaczorowska i Pela nadal mieszkają razem? Tancerz musiał wrócić do pracy

Niedługo po tym, jak do mediów przedostała się informacja o rozstaniu Kaczorowskiej i Peli, pojawiły się plotki o tym, że para nie mieszka razem.

Od mniej więcej dwóch tygodni nie mieszkają już razem. Podzielili się opieką nad córkami: przez pół tygodnia z córkami mieszka Agnieszka, przez pozostałe dni Maciek. W czasie gdy Agnieszka jest w domu, Maciek pomieszkuje u przyjaciela, którego lokum znajduje się blisko wspólnego domu Agnieszki i Maćka - wyznała Pudelkowi osoba z bliskiego otoczenia Kaczorowskiej i Peli.

To już nieaktualne? Według innego informatora ani Kaczorowska, ani Pela nie chcą wynieść się z domu, który należy do nich obojga, który wspólnie urządzali i w którym spędzili wiele wspaniałych, rodzinnych chwil. Maciej wciąż nagrywa stamtąd swoje filmy, które publikuje w sieci.

Poza tym Pela na Instagramie coraz częściej pokazuje swoje taneczne popisy. I otwarcie zachęca do zapisywania się na lekcje. Kilka lat przerwy, gdy zajmował się córkami na pełen etat, nic nie zmieniły - Pela, który razem z żoną prowadzi szkołę tańca, wciąż ma w sobie to coś!

Mają spółkę (...), w ramach której prowadzą szkołę tańca. Z tego, co wiem, kwestie biznesowe już ustalają ich prawnicy. Maciek ma też sporo pracy, bo przez ostatnie lata zawiesił właściwie dla rodziny swoją karierę taneczną i teraz stara się do tego wrócić - mówił serwisowi Show News znajomy pary.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.