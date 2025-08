17-latek na hulajnodze w ciężkim stanie po zderzeniu z autem. Lądował śmigłowiec LPR

W Rzozowie, niewielkiej miejscowości w powiecie krakowskim, doszło do strasznego wypadku. 17-letni chłopiec poruszający się na hulajnodze elektrycznej, zderzył się z samochodem osobowym. Nastolatek, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, w ciężkim stanie trafił do szpitala. Na miejsce zdarzenia wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował rannego do placówki medycznej w Krakowie.