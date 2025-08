Dostawczak wjechał pod pociąg! Kierowca popełnił poważny błąd. Ogromne utrudnienia na kolei

Poważny wypadek na przejeździe kolejowym. Ruch pociągów wstrzymany!

Do wypadku doszło w piątek (1 sierpnia) około godz. 7 rano w miejscowości Wola Filipowska, pod Krzeszowicami (woj. małopolskie). Służby pracujące na miejscu zdarzenia ustaliły wstępnie, że na przejeździe kolejowym kierowca samochodu dostawczego zignorował komunikację świetlną i wjechał wprost pod pędzący pociąg.

Po wypadku ruch kolejowy na trasie Kraków-Trzebinia został wstrzymany. Obecnie ruch odbywa się po jednym torze, a pociągi notują nawet 2,5 godziny opóźnienia.

- W Woli Filipowskiej doszło do zderzenia pociągu osobowego z busem dostawczym w wyniku czego jedna osoba została poszkodowana. Chodzi o kierowcę bus, mężczyznę w wieku około 50 lat. Strażacy ewakuowali poszkodowanego z busa i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Z pociągu około 200 osób opuściło swoje przedziały i zostało wyprowadzone na zewnątrz — poinformował w rozmowie z Radiem Eska Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania