Bmw musiało hamować na przejeździe dla rowerów. Okrutnie zemścili się na rowerzyście

W Oświęcimiu doszło do brutalnego ataku na rowerzystę. Dwóch młodych braci poruszających się bmw zostało zatrzymanych pod zarzutem pobicia rowerzysty. Mężczyzna podpadł im, bo jednoślad zmusił ich do gwałtownego hamowania na przejeździe rowerowym. Sprawcom grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

i Autor: Toby_Parsons/cc0/pixabay