Hakerzy zaatakowali hotele w Zakopanem! Dane turystów mogły być zagrożone

W ostatnich dniach doszło do poważnego ataku hakerskiego na firmę zajmującą się tworzeniem oprogramowania dla hoteli i pensjonatów. Systemy tej firmy obsługują rezerwacje zarówno w górach, jak i nad morzem.

– Doszło do zmasowanych ataków na serwery jednego z producentów oprogramowania hotelowego. Producent podjął już odpowiednie kroki i z najnowszych informacji z dzisiaj rana wiemy, że wszyscy klienci zostali już przeniesieni na nowe serwery, dane są zabezpieczone – mówi dziennikarzom Radia Eska Emilia Glista, która współpracuje z ośrodkami turystycznymi w górach.

Niektóre pensjonaty zdecydowały się poinformować swoich klientów o incydencie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przykładem jest schronisko Murowaniec na Hali Gąsienicowej, które wprost podzieliło się informacją o ataku.

- (...) odnotowaliśmy przypadki rozsyłania fałszywych wiadomości e‑mail podszywających się pod Schronisko PTTK Murowaniec. Wiadomości te zawierały prośby o podanie danych płatniczych lub potwierdzenie rezerwacji poprzez kliknięcie w niebezpieczne odnośniki. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności – prosimy nie odpowiadać na podejrzane wiadomości ani nie otwierać zawartych w nich linków. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy - czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

Na razie firma, której oprogramowanie zostało zhakowane, nie komentuje sprawy publicznie. Służby i administratorzy systemów podkreślają jednak, że dane zostały zabezpieczone i wszyscy klienci przeniesieni na nowe serwery.