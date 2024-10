Agnieszka Kaczorowska po rozstaniu. Już od dwóch tygodni ma nie mieszkać z mężem! To się porobiło

Doda kategorycznie pozbyła się Pachuta ze swojego życia. Mamy dowody! To może go zaboleć

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i jej męża było szokiem dla fanów gwiazdy. Przecież do niedawna na Instagramie pojawiały się zdjęcia uśmiechniętych, szczęśliwych małżonków. Co się stało, że od idealnego małżeństwa partnerzy przeszli do rozstania? Póki co to nie jest jasne, choć na podstawie ostatnich wywiadów pary można snuć domysły.

Wiadomo tylko, że u Peli i Kaczorowskiej wiele się zmieniło. Nawet po ich instagramowych kontach widać, że dobrze nie jest.

Agnieszka Kaczorowska w sieci już nie jest żoną, Pela też nie wspomina o partnerce

W opisie do instagramowego konta Kaczorowskiej, które jest śledzone przez 429 tys. internautów, nie ma słowa o mężu. Aktorka i tancerka pisze o sobie jako o mamie dwójki pociech, osobie medialnej i daje namiary dla osób, które chciałyby z nią współpracować.

Maciej Pela, który ma 51,2 tys. fanów na Instagramie, to "tata dwóch pięknych cudów" i "tata, który ogarnia". Ostatnio Pela, który nie wypowiada się oficjalnie na temat rozstania z żoną, dodał w sieci ostatnią scenę z filmu "Truman Show". Główny bohater orientuje się w niej, że całe jego życie to emitowany bez przerwy reality show. Ale to nie wszystko!

U Kaczorowskiej wciąż można znaleźć fotki z mężem i dziećmi czy z ukochanym i znajomymi, choć sprzed kilku miesięcy. Tymczasem na koncie Peli nie ma już żadnych zdjęć z żoną! W XXI w., gdy osoby publiczne prowadzą swoje konta w sieci wręcz zawodowo, to wiele mówi.

Agnieszka Kaczorowska nie mieszka z mężem?

Kaczorowska nie mówi nic o rozstaniu, nie komentuje doniesień. Ale to, co umieszcza w sieci i to, czego już nie pokazuje, potwierdza plotki o rozstaniu. Na dodatek Pudelek dotarł do osoby z otoczenia Kaczorowskiej i Peli. Wygląda na to, że sprawa jest przesądzona.

Od mniej więcej dwóch tygodni nie mieszkają już razem. Podzielili się opieką nad córkami: przez pół tygodnia z córkami mieszka Agnieszka, przez pozostałe dni Maciek. W czasie gdy Agnieszka jest w domu, Maciek pomieszkuje u przyjaciela, którego lokum znajduje się blisko wspólnego domu Agnieszki i Maćka - stwierdziła osoba z bliskiego otoczenia Kaczorowskiej i Peli.

