Najpierw "występ" na Fryderykach, a teraz to. Córka Beaty Kozidrak przekazała radosną nowinę!

Beata Kozidrak przerwała milczenie po dwóch miesiącach

Beata Kozidrak (64 l.) niespodziewanie przerwała swoją zimowo-wiosenną trasę koncertową. Wokalistka najpierw sama poinformowała, że niestety musi wszystko odwołać, a później sprawę potwierdził jej manager. Fani piosenkarki byli w szoku. Gwiazda polskiej sceny muzycznej jeszcze nigdy do tej pory nie odwołała całej trasy. Wkrótce okazało się, że piosenkarka trafiła do szpitala i zmaga się z tajemniczą chorobą. Nowe informacje dotyczące jej stanu zdrowia pojawiały się w mediach bardzo rzadko.

Ta wiadomość zaniepokoiła fanów piosenkarki oraz całe środowisko muzyczne. Beata Kozidrak niemal zrezygnowała z publicznych wystąpień. Pod koniec stycznia na jej profilu na Instagramie pojawił się filmik, w którym postanowiła odnieść się do głosów na temat swojej choroby i przy okazji podziękować wszystkim tym, którzy ją wspierają.

W sobotę, 5 kwietnia, odbyła się Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyki 2025, podczas której Kozidrak została uhonorowana Złotym Fryderykiem. Wielbiciele jej talentu do samego końca wierzyli, że gwiazda osobiście pojawi się na gali. Niestety, i tym razem jej zabrakło. Piosenkarka zwróciła się jednak do zebranej na imprezie widowni na nagranym wcześniej filmiku.

Zobacz również: Beata Kozidrak pokazała się po raz pierwszy od ponad 2 miesięcy. W internecie ogień!

Radosna nowina w rodzinie Beaty Kozidrak!

Na nagraniu Beata Kozidrak odebrała statuetkę z rąk Katarzyny Nosowskiej. Przyznała, że chciała osobiście odebrać Fryderyka, ale "lekarze zadecydowali inaczej". Gwiazda polskiej sceny muzycznej wyznała, że pracuje nad nowymi projektami. Zapowiedziała także koncert, na którym wystąpi 29 listopada.

W poruszającym nagraniu podziękowała również za wsparcie swoim fanom oraz bliskim, w tym córkom.

Dziękuję moim kochanym córkom za to, że są przy mnie - zarówno w trudnych, jak i szczęśliwych chwilach. Dziękuję mojej siostrze Marioli za nieocenione wsparcie, zwłaszcza w czasie choroby - mówiła Kozidrak.

Artystka z małżeństwa z Andrzejem Pietrasem doczekała się dwóch córek. Starsza z nich, Katarzyna Pietras (43 l.), poszła w ślady znanej mamy. Młodsza córka Beaty, Agata, realizuje się w zupełnie innej branży. 31-latka jest stylistką i zajmuje się projektowaniem ubrań. Agata Pietras unika rozgłosu, ale jej ostatnia wiadomość w mediach społecznościowych wywołała spore poruszenie.

Córka Beaty Kozidrak wyznała bowiem, że spodziewa się kolejnego dziecka. "Here we go again" - napisała na Instagramie. Agata jest już mamą małego Aleksandra, który przyszedł na świat wiosną 2022 roku. Pod jej postem zaroiło się od gratulacji. My również gratulujemy i życzymy przyszłej mamie dużo zdrowia!

Zobacz również: Nie chciała iść w ślady mamy. Młodsza córka Beaty Kozidrak ma głowę do interesów

Poruszająca akcja dla chorej Beaty Kozidrak! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.