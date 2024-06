Nie chciała iść w ślady mamy. Młodsza córka Beaty Kozidrak ma głowę do interesów

QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte

Beata Kozidrak jest jedną z najbardziej ikonicznych postaci polskiej sceny muzycznej, której życie zawodowe i prywatne przyciąga uwagę mediów i fanów. Pomimo różnych kontrowersji, jej muzyczna kariera pozostaje niekwestionowana, a wokalistka cieszy się niezmienną popularnością. Muzyka Bajmu łączy w sobie pop, rock i elementy muzyki elektronicznej, co sprawia, że z łatwością dociera do wielu pokoleń Polaków. Zespół szybko zdobył popularność dzięki takim przebojom jak "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Nie ma wody na pustyni" i "Biała armia". Bajm stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w Polsce i do dziś ich koncerty gromadzą tłumy fanów.

Prywatne życie Beaty Kozidrak również budzi ogromne zainteresowanie. Artystka przez 37 lat była żona Andrzeja Pietrasa, z którym razem zakładali zespół. Para rozwiodła się w 2016 roku, a w ubiegłym roku Beata potwierdziła, że ponownie jest w szczęśliwym związku. Była nawet mowa o zaręczynach.

Beata Kozidrak ma dwie dorosłe córki. Starsza z nich - Katarzyna poszła w ślady mamy i również jest uznaną wokalistką. Przez kilka lat śpiewała w założonym przez siebie zespole Kashmir, a od 2010 roku wspiera na scenie mamę, śpiewając w jej chórkach. Młodsza - Agata, nie jest związana z muzyką. Początkowo marzyła o karierze dziennikarki modowej i muzycznej. Jednak studia w tym kierunku rozczarowały ją. "Chciałam pisać o modzie i muzyce. Jednak bardzo się rozczarowałam, zrozumiałam, że to nie dla mnie" - przyznała w jednym z wywiadów. Czym więc zajmuje się Agata Pietras. Moda była jej pasją, więc rozczarowana pisaniem o niej, skierowała się w stronę bardziej praktyczną. Zaczęła projektować ubrania, a dziś jest właścicielką dwóch cenionych marek ubrań dla kobiet - Modlishka i Aurora Shop. "Mam wymarzoną i zdrową rodzinę, wspaniałych przyjaciół od lat oraz pracę, w której się spełniam. Niczego więcej do szczęścia mi nie potrzeba" - pisała w ubiegłym roku na Instagramie.

