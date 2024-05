Zatkało nas po tym, co Katarzyna Dowbor publicznie napisała do synowej Joanny Koroniewskiej. I to w urodziny!

Beata i Bajm po kilku latach nieobecności powracają do Opola

Beata Kozidrak ma swój wyjątkowy styl. Jednych jej kreacje zachwycają, inni twierdzą, że stylizacje artystki są nieco tandetne. Jednak nikt nie przejdzie obok strojów gwiazdy obojętnie. Znakiem rozpoznawczym stylu Beaty od zawsze były fasony mini - Kozidrak ma piękne nogi, więc nic dziwnego, że chętnie się nimi chwali. A piękne nogi jeszcze lepiej wyglądają, gdy włożyć na nie buty na wysokim obcasie. Eleganckie szpileczki i kusa mini to zestaw, który zawsze przyciąga wzrok i rozgrzewa publikę. Beata wie o tym najlepiej. Ponadto artystka lubi błyszczące elementy i prześwity, nie gardzi dużymi dekoltami i elementami garderoby w rockowym stylu. Każda stylizacja Beaty Kozidrak jest dokładnie przemyślana i dopasowana do charakteru imprezy. Nie inaczej będzie w tym roku na festiwalu w Opolu. Piosenkarka szykuje na swój powrót wyjątkową kreację. Projektant Emil Wieczorek ujawnił kilka szczegółów. Jak Beata zaprezentuje się na opolskiej scenie?

Opole 2024. Beata Kozidrak w koncercie Superjedynek. Wiadomo, jak się zaprezentuje

Na tegorocznym festiwalu w Opolu Beata Kozidrak wystąpi wraz z zespołem Bajm w koncercie Superjedynek, w którym udział wezmą największe gwiazdy polskiego rocka. To także powrót do Opola artystów oferujących mocniejsze brzmienia, których brak można było odczuć w ostatnich latach. Poza Bajmem, na opolskiej scenie tego dnia wystąpią również: Lady Pank, Wilki, Big Cyc, Proletaryat, Kobranocka, Kasia Kowalska, Krzysztof Zalewski, Tomek Lipiński, Oddział Zamknięty, Sztywny Pal Azji oraz Chłopcy z Placu Broni. Nic więc dziwnego, ze Beata zdecydowała się na ten dzień przygotować kreację z pazurem. - Będzie bardzo błyszcząco. Cały strój będzie wysadzany szklanymi kamieniami, z lekkimi przezroczystościami i w rockowym stylu. Mogę zapewnić, że będzie co oglądać, ale to już publika i dziennikarze ocenią - zdradził "Plotkowi" szczegóły scenicznego wizerunku Beaty projektant Emil Wieczorek.

Beata Kozidrak kiedyś i dziś. Tak dawniej wyglądała liderka zespołu Bajm