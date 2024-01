Beata Kozidrak jest nie do poznania. Do sieci trafiło nagranie. Kusy strój i DUŻA PERUKA. Co ona z siebie robi?!

Beata Kozidrak szokuje wyglądem. Seksowny strój i duża peruka

Beata Kozidrak od lat nie zmienia wizerunku. Zakłada oryginalne stroje w rockowym stylu, jest świadoma swoich atutów, więc odsłania zgrabne nogi. Kocha też wspomniane już płaszcze i nieśmiertelne kozaczki. Niezmienna od lat jest też fryzura gwiazdy. Kozidrak farbuje włosy na blond i układa je w fale. Tylko że nie zawsze widzimy prawdziwe włosy wokalistki. Beata Kozidrak od lat nosi perukę. Ma ich co najmniej kilka. Niektóre zakłada tak, by nad czołem wypuścić dwa pasma swoich własnych włosów, przez co fryzura wygląda znacznie naturalniej - o ile oczywiście peruka nałożona jest równo, co nie zawsze się udaje. A ostatnio nosi też peruki, które mocno naciąga na czoło. Efekt bywa kuriozalny.

Dlaczego Beata Kozidrak nosi perukę? Chodzi najprawdopodobniej o względy wygody i o to, by w parę minut móc całkowicie zmienić swoje uczesanie. Beata słynie z burzy własnych loków, które mogą bywać niesforne. Założenie "gotowej fryzury" jest więc najmniej problematyczne.

Niestety, perukę bardzo widać. Tak jak w najnowszym nagraniu, które kilka dni temu trafiło do sieci. Beata Kozidrak wraz muzykami Bajmu zaprasza na trasę koncertową z okazji 45-lecia zespołu. Gwiazda zadała szyku w przeźroczystym kombinezonie z kolekcji Mugler. Związana w pasie marynarka odsłania biust Beaty i jej zgrabne nogi. Największą uwagę zwraca jednak gęsta peruka.

Swoją nie do końca prawdziwą fryzurę prezentuje nam na co dzień także Magda Gessler. Wielka burza loków restauratorki jest doczepiana do jej głowy. Zdjęcia z wakacji gwiazdy "Kuchennych rewolucji" za każdym razem udowadniają, że jej włosy w rzeczywistości prostują się i jest ich mniej niż możemy zobaczyć w telewizji. ZOBACZ: Magda Gessler bez doczepianych włosów wygląda jak inna osoba. Nie poznalibyśmy jej!

Zobaczcie w naszej galerii, jak Beata Kozidrak wygląda w peruce, a jak bez niej. Dobrze robi, że ją nosi?