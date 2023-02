Beata Kozidrak to niekwestionowana ikona polskiej sceny. Nie są w stanie tego zmienić nawet skandale takie jak ten, gdy została zatrzymana po alkoholowym rajdzie samochodowym. A jak na ikonę przystało, od lat jest wierna swojemu scenicznemu wizerunkowi. Kozidrak lubi podkreślać swoją kobiecość, odsłania szczupłe, zgrabne nogi, nakłada gorsety, jest wierna płaszczom i kozaczkom. Niezmienna od lat jest też fryzura gwiazdy.

Beata Kozidrak nosi perukę

Beata Kozidrak w latach 80. była brunetką i nosiła modne wtedy, kręcone włosy. W jej przypadku nie była to jednak trwała ondulacja, a sama natura. Od lat 90. podziwiamy ją jednak jako gorącą blondynkę. Od tego czasu Beata nie zmienia odcienia koloru włosów ani uczesania. Jest wierna stylizacji z lekkimi falami. I za każdym razem zachwyca objętością włosów. Okazuje się jednak, że to peruka. Beata Kozidrak znalazła niezły sposób na to, by trudno było dojrzeć, że tak naprawdę jej bujna grzywa jest sztuczna - perukę nakłada kilka centymetrów nad linią naturalnych włosów i wypuszcza na twarz swoją naturalną grzywkę. Niestety, kilka razy zdarzyło się już, że przedziałek naturalnej peruki nie pokrył się równo z naturalnym przedziałkiem na głowie gwiazdy. Wtedy wszystko wyszło na jaw.

Dlaczego Beata Kozidrak nosi perukę? Tego nie wiadomo. Gwiazda nie narzeka raczej na słabe i rzadkie włosy. Być może chodzi więc o względy wygody. Zamiast stylizować swoja włosy, Beata może je po prostu spiąć i szybko nałożyć wystylizowaną już, gotową do zadania szyku perukę.

Prawdziwy wygląd Kozidrak ujawnia jedno z jej zdjęć z wakacji, które możecie zobaczyć w naszej galerii!

Swoją nieprawdziwą fryzurę prezentuje nam na co dzień także Magda Gessler. Wielka burza loków restauratorki jest doczepiana do jej głowy. Zdjęcia z wakacji gwiazdy "Kuchennych rewolucji" za każdym razem udowadniają, że jej włosy w rzeczywistości prostują się i jest ich mniej niż możemy zobaczyć w telewizji. ZOBACZ: Magda Gessler bez doczepianych włosów wygląda jak inna osoba. Nie poznalibyśmy jej!