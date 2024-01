Magda Gessler zdjęła doczepy i wszystkich wbiło w fotele! Absolutna metamorfoza, nikt jej nie rozpozna

Okrutne, co partner zrobił Marcelinie Zawadzkiej! To nie był jeden raz

Magda Gessler i jej program "Kuchenne rewolucje" niezmiennie, od wielu lat, przyciągają przed telewizory ogromną liczbę widzów. Ale oprócz zawodowych podbojów, Gessler jest kojarzona również ze względu na swój charakterystyczny wizerunek, a szczególnie burzę długich blond włosów. Sekret dotyczący jej fryzury jest ściśle strzeżony przez restauratorkę, która latami przekonywała, że wszystkie jej włosy są naturalne. Wtedy pojawił się jeden z jej stylistów, który w rozmowie z "Faktem" kilka lat temu zdradził, że są to doczepiane włosy. Naturalne doczepy, ale jednak doczepy. Jej włosy są słabe i marne. Ma ich bardzo mało i właściwie nie wychodzi bez doczepek", powiedział wprost, zaznaczając, że Magda Gessler nie chce sztucznych doczepianych włosów i stawia na naturalne doczepy.

Zobaczyliśmy, jak Magda Gessler wygląda bez doczepianych włosów, i nie możemy wyjść z podziwu. Totalna przemiana

Sama Magda Gessler nigdy oficjalnie nie przyznała się do tego, że doczepia włosy, ale niektóre jej zdjęcia w mediach społecznościowych pokazują prawdę. Restauratorka w każdej odsłonie wygląda fenomenalnie, lecz nie oszukujmy się: są to mimo wszystkie inne odsłony jej wizerunku. Tu złapano ją na ulicy, tu pokazała się na plaży. Jak wygląda Magda Gessler bez doczepianych włosów? To po prostu trzeba zobaczyć i samemu ocenić. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

