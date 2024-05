Lewandowska niczym nastolatka. Tak szaleje na urodzinach córek

Antek Królikowski i Joanna Opozda mają powody do niepokoju

Anna Lewandowska chyba znalazła swoje miejsce na ziemi. Jakiś czas temu przeprowadziła się wraz z rodziną do Barcelony, co okazało się dobrym pomysłem. Na instagramowym profilu Anny doskonale widać szczęście całej rodziny. Niedawno Lewandowska postanowiła zorganizować urodziny Klary oraz Laury. W minioną sobotę trenerka podzieliła się z fanami fotkami z tego doniosłego wydarzenia.

Anna Lewandowska zorganizowała córkom imprezę urodzinową

Urodzinowa impreza okazała się strzałem w dziesiątkę. Motywem przewodnim wydarzenia była lalka Barbie oraz hydraulik Mario. Trzeba przyznać, że wszyscy na wydarzeniu prezentowali się znakomicie.

Trenerka fitness doskonale odnalazła się w motywie przewodnim, jakim była lalka Barbie. Anna miała na sobie tęczową mini oraz kolorowy crop top. Dodatkowo włosy związała w dwa kucyki, a na jej nogach pojawiły się rolki. Zabawa musiała być przednia.

"Czy wy też tak macie, że na imprezach dla dzieci bawicie się tak samo dobrze jak one?" - zapytała Lewandowska na nagraniu.

Anna Lewandowska rozprawia o córkach

Anna Lewandowska udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swoich ukochanych córeczkach. Trenerka w rozmowie z Januszem Schwertnerem wyjawiła prawdę o Klarze i Laurze.

"Klara, starsza, jest bardzo wrażliwa. Baczna obserwatorka życia. Nie jest bardzo rozgadana, ale jak już przychodzi co do czego, to jej pytania zwykle wbijają nas w fotel" - powiedziała Lewandowska.

W tym samym wywiadzie trenerka fitness podkreśliła, że Laura to "zupełne przeciwieństwo" Klary.

"To mnie fascynuje i pewnie wiele innych mam mnie zrozumie: jak to możliwe, by nasze dzieci były tak bardzo różne od siebie?" - mówiła Anna.

