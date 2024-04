Frywolna Anna Lewandowska świętuje Międzynarodowy Dzień Tańca. Ależ jej nóżka chodzi!

To już pewne! Dagmara Kaźmierska nie wystąpi w finale "Tańca z gwiazdami". Co z Hakielem?

Anna Lewandowska naukę bachaty rozpoczęła prawie 1,5 roku temu. Gwiazda od tego czasu regularnie chwali się postępami w swoich mediach społecznościowych. Niedawno zdecydowała się pokazać pląsanie podczas Międzynarodowego Dnia Tańca. Robi wrażenie?

Anna Lewandowska tupie nóżką w rytm muzyki

W miniony poniedziałek, z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, Lewandowska postanowiła pochwalić się nagraniem z ostatnich zajęć bachaty. Anna nie omieszkała także dodać obszernego opisu.

"Niespełna 1,5 roku temu poszłam na swoje pierwsze zajęcia bachaty. Nie przypuszczałam wtedy, że taniec stanie się moją pasją. Daje mi ogromny fun i jest formą aktywności fizycznej (która jest nieodłącznym elementem w moim życiu) [...] To niesamowite, jak pasje rozwijają nas, motywują do działania i pozwalają wyrazić siebie. A z racji, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca, to fajna okazja, żeby wspomnieć o tym, jak wiele możemy z niego czerpać. [...] Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć" - napisała na instagramowym koncie.

Fani byli pod ogromnym wrażeniem umiejętności żony piłkarza. Pod wpisem "Lewej" pojawiła się masa komentarzy, w których zachwyceni internauci gratulowali Annie umiejętności.

"Półtora roku i jakie efekty. Przyjemnie się was ogląda"

"Super, Anno. Ważne, żeby robić to, co się kocha"

"Inspirujące dla wielu osób i cudowne nagranie" - pisali zachwyceni.

Robert Lewandowski też chce tańczyć

Robert Lewandowski jakiś czas temu był gościem kanału "Foot Truck". W rozmowie z prowadzącymi piłkarz wyjawił czy umie tańczyć Bachatę. Nieskromnie wyznał, że ma dryg do tańca.

"Zawsze miałem dryg do tańca. Bachatę próbowałem tańczyć i dziś… jest to fajne, ale nie tańczę aż tyle… Fajnie jest czasem z żoną potańczyć" - mówił Lewandowski.

