Jest afera po zdjęciu Anny Lewandowskiej z meczu Polski. Eksperci łapią się za głowę. Przedłużyła sobie nogi?

Anna Lewandowska wydłużyła sobie nogi?!

Cóż to był za mecz! W czwartek, pierwszego dnia wiosny na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski rozgrywała mecz z Estonią, wygrywając go 5 do 1! Swojego męża jak zawsze dopingowała Anna Lewandowska. Robert Lewandowski wyszedł na murawę z córką Klarą. Ale już dzień po meczu mówi się przede wszystkim o Ani, a dokładniej o jej stylizacji i zdjęciu, które wrzuciła na swój Instagram. Padło bowiem poważne oskarżenie, że sportsmenka przerobiła swoje zdjęcie tak, by wydłużyć nogi. Zauważyła to m.in. stylistka mody Karolina Domaradzka, która regularnie próbuje zaistnieć dzięki swoim kąśliwym uwagom w kierunku popularnych gwiazd.

Anna Lewandowska pojawiła się na stadionie w oversizowej kurtce bomber w motocyklowym stylu. Dobrała do niej prosty sweterek i czarne leginsy. Efektowne były też jej skórzane kozaki. Stylistka wypatrzyła jednak, że z proporcjami na zdjęciu z Instagrama Ani coś nie gra.

"Stylizacja niby dobra, w trendach. Duża góra, legginsy, kozaki - to są nurty nadchodzącego sezonu jesień-zima 2024/2025, ale to zdjęcie jest ewidentnie wydłużone. Proporcje się nie zgadzają. Gdyby miała takie długie nogi i tak krótkie ręce, nie byłaby w stanie utrzymać równowagi" - zauważyła Domaradzka.

Czy Anna Lewandowska rzeczywiście kombinowała przy zdjęciu? A może tylko zrobiono je od dołu? Oceńcie sami.

