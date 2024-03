Anna Lewandowska odsłoniła POŚLADKI w Paryżu! Reakcja zagranicznej supergwiazdy mówi wszystko

Anna Lewandowska pojawiła się we Francji, a konkretnie w samej stolicy tego kraju, by wziąć udział w prestiżowym wydarzeniu Paris Fashion Week. Żona słynnego piłkarza, Roberta Lewandowskiego, wywołała niemałe zamieszanie swoją obecnością, choć głównie w sieci. A to za sprawą zdjęć, na których możemy oglądać ją w kusej stylizacji. Lewandowska odsłoniła kawałek pośladka w Paryżu! Nawet zagraniczna supergwiazda, Heidi Klum, nie mogła obok tego przejść obojętnie.