Marsz Żywych 2024 w Oświęcimiu. Kilka tysięcy osób upamiętni ofiary Holokaustu

W poniedziałek, 6 maja, w Oświęcimiu odbędzie się Marsz Żywych 2024, który po raz kolejny upamiętni ofiary Holokaustu. Jak podaje PAP, w tym roku w gronie 6 tys. osób znajdą się również poszkodowani w wyniku ataku Hamasu na Izrael z 7 października ub.r., z których część została wzięta w roli zakładników. Większość maszerujących będą stanowić młodzi ludzie pochodzenia żydowskiego z: Argentyny, Australii, Belgii, Izraela, Kanady, Litwy, Stanów Zjednoczonych, Węgier i Wielkiej Brytanii, którym będą ponadto towarzyszyć młodzi Polacy.

Jak informują organizatorzy, w Marszu Żywych 2024 weźmie udział 55 osób ocalałych z Holokaustu, w tym 21 z Węgier - w tym roku przypada 80. rocznica zagłady Żydów z tego kraju. Muzeum Auschwitz podało, że od końca kwietnia do sierpnia 1944 roku z Węgier do Oświęcimia przywieziono około 430 tysięcy osób, w tym dzieci, czyli łącznie największą grupę deportowanych do tamtejszego obozu koncentracyjnego. Dalsza część tekstu poniżej.

Co to jest Marsz Żywych?

Jak informuje PAP, Marsz Żywych to projekt edukacyjny, którego uczestnicy, głównie uczniowie i studenci pochodzenia żydowskiego, odwiedzają miejsca zagłady utworzone przez Niemców podczas II wojny światowej na ziemiach polskich. W tym czasie poznają oni historię polskich Żydów i spotykają się między innymi ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. Przemarsz po Oświęcimiu między byłymi obozami w święto Jom Ha-Szoa (Dzień Pamięci o Ofiarach Zagłady) jest kulminacją przedsięwzięcia, a jego termin ma związek z powstaniem w getcie warszawskim.

Marsz Żywych 2024 wyruszy w poniedziałek, 6 maja, wczesnym popołudniem spod bramy głównej byłego niemieckiego obozu Auschwitz I do pomnika ofiar, który znajduje się między ruinami dwóch największych komór gazowych i krematoriów w byłym Auschwitz II-Birkenau. Tam zaplanowano główną ceremonię, gdzie zostaną upamiętnione ofiary zagłady. Uczestnicy zmówią kadisz, jedną z najważniejszych modlitw w judaizmie, żałobną modlitwę El male rachamim i odśpiewają pieśń "Hatikva", będącą hymnem Izraela.

