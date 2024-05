Matura 2024: geografia rozszerzona. Odpowiedzi i arkusze CKE już online do ściągnięcia STARA FORMUŁA 2015 [17 maja]

Matura 2024: geografia poziom rozszerzony. Arkusze CKE [STARA FORMUŁA 2015]

Matura 2024 powoli zbliża się do końca. Przed absolwentami szkół średnich zostało już tylko kilka egzaminów: z j. polskiego, historia oraz fizyka. W piątek (17 maja 2024) uczniowie pisali geografię na poziomie rozszerzony. W tym roku egzaminy maturalne odbywają się w dwóch formułach. W nowej formule 2023 przystępują do nich tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Abiturienci z wcześniejszych roczników w większości zdają maturę w starej formule. Ponad 2 tys. osób pisało egzamin w starej formule 2015. Geografia to trzeci najchętniej wybierany przez tegorocznych absolwentów przedmiot dodatkowy - podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzamin z geografii zakończył się o godzinie 12. Mamy już ARKUSZE CKE z geografii. Zapraszamy również do śledzenia naszej relacji na żywo z dzisiejszego egzaminu.

