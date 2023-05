Lara Gessler pojawiła się w podcaście "Po macoszemu", który prowadzi Katarzyna Gargol oraz Hanna Jewsiewicka. Celebrytka, córka Magdy Gessler i Piotra Gesslera, po raz pierwszy otworzyła się na temat trudnego dzieciństwa, które zgotowała jej wieloletnia partnerka ojca. Mężczyzna związał się z nią po rozwodzie z prowadzącą hitowy program "Kuchenne rewolucje". Piotr Gessler zmarł w 2021 roku, ale pozostały po nim wspomnienia. Niestety, nie wszystkie sytuacje można zaliczyć do tych "dobrych", choć nie dotyczą one jego bezpośrednio. Lara Gessler wyznaje, że po zamieszkaniu z ojcem od samego początku nie czuła się akceptowana przez macochę, która traktowała ją w kategorii "konkurencji" w ubieganiu się o względy Piotra. "To jest różny rodzaj miłości. Uniwersalne jest to, że na każdą relację potrzebny jest czas. Trzeba pozwolić ojcu mieć czas z córką. Wtedy córka nie będzie miała problemu, że ojciec też ma czas sam na sam ze swoją kobietą. Jeśli nie ma deficytów, to nie ma pretensji", mówiła Lara Gessler. Ale macocha najwyraźniej tego nie rozumiała, bo - jak wynika ze słów celebrytki - była wobec niej, wówczas dziecka, okropna.

To, czego dowiedzieliśmy się o Larze Gessler, wywołuje ciarki na całym ciele. Była workiem do bicia, okropne poniżenie

Lara Gessler opowiedziała w podcaście, że takich przykrych sytuacji było sporo. Kiedy na przykład usiadła na miejscu "należącym" do macochy, miała ona zwrócić się do Piotra Gesslera: "nawet tu zajęła moje miejsce. Może jeszcze zaczniesz z nią sypiać?". Okropnym poniżeniom nie było końca.

- Byłam workiem do bicia, bo w ich relacji narastała frustracja. (...) Mój tata nie dawał jej tego, czego ona oczekiwała i na co, być może, się umówili. Pamiętam, że do niej listy pisałam, zostawiałam na poduszce. (…) Chciałam, żeby mnie zaakceptowała i moją relację z tatą - powiedziała Lara Gessler.

Jednocześnie celebrytka przyznała, że dużą rolę w tej sytuacji powinien odegrać jej ojciec, Piotr Gessler, ale "tata to sto procent wycofania". Ludzie zastanawiają się też, gdzie w tym wszystkim była Magda Gessler? Pozostaje mieć nadzieję, że Lara Gessler przepracowała sytuacje z dzieciństwa i dziś może ruszać dalej z podniesioną głową.

Zobacz również galerię: Magda Gessler bez doczepianych włosów wygląda jak inna osoba

Sonda Lubisz Larę Gessler? TAK NIE