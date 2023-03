Magda Gessler i Lara pogrążone w smutku. "Nie wiadomo, jak z tym żyć"

Co się stało?!

Piotr Gessler miałby dziś 65 lat. Magda Gessler i Lara Gessler opublikowały osobiste wyznania na temat zmarłego dwa lata temu restauratora

Niespełna lata temu, w sierpniu 2021 roku zmarł Piotr Gessler, były mąż Magdy Gessler i ojciec Lary Gessler. Miał 63 lat, odszedł nieoczekiwanie w wyniku powikłań pooperacyjnych. Jego bliscy nadal nie mogą pogodzić się z odejściem tak ważnej dla nich osoby. Podczas gdy zbliża się druga rocznica śmierci Piotra Gesslera, byłego męża restauratorki i ojca Lary, obie panie w poruszających słowach wspominają go na Instagramie w dzień, który byłby 65. urodzinami Piotra Gesslera. Piszą o spędzonych razem chwilach... Co napisały Magda Gessler i Lara Gessler?

Magda Gessler: "Nie wiadomo jak z tym żyć .. czując ból …łzy najbliższych"

Lara Gessler napisała tak: "Od kilku dni przewija mi się w głowie scena, której nigdy nie zobaczę. Obraz Neny, z jej rozczochranym włoskami i wyciągniętym językiem, wołające „Dziadziusiu! Dziadziusiu!” I mojego Taty, który już przykucnął i czeka na nią z otwartymi ramionami, by po chwili ją przytulić i pocałować. Tego nigdy nie zobaczę, choć widzę to setki razy ♥️ Kończyłby dziś 65 lat". Tymczasem Magda Gessler w taki sposób pisze o byłym mężu: "I było tak pieknie .. i trudno w to uwierzyć i nie wiadomo jak z tym żyć .. czując ból …łzy najbliższych .,, patrząc … na moja wnuczkę i córeczkę 🍊🍊🍊🍊🍊🍊🥄🍊🍊🍊🍊🍊🥄🍽️🍽️🍊🍊 boli b.🥲🦋🦋🦋🦋🦋#mg #magdagessler #piotrgessler #tęsknota"

