Pod koniec lat dziewięćdziesiątych i na początku dwutysięcznych w wielu polskich domach nie sposób było wyobrazić sobie wczesnego popołudnia w sobotę i niedzielę bez TVP i serialu "Złotopolscy". Obyczajowa, choć także chwilami komediowa, produkcja cieszyła się gigantyczną popularnością. Nic dziwnego, bo w "Złotopolskich" zagrało mnóstwo znakomitych aktorek i aktorów, m.in.: Machalica, Janowska, Ziętek, Turek, Sitek, Szwedes, Nejman, Przybylska, Dereszowska, Teleszyński, Kaczor, Nehrebecka, Kasprzyk, Stelmaszyk, Milewska, Stużyńska czy Gabryjelska. Pamiętasz, jak w prawdziwym życiu nazywali się ci aktorzy z serialu TVP? Rozwiąż QUIZ Złotopolscy. Prawdziwe imiona aktorów. Machalica, Janowska, Ziętek, Turek. Pytań jest dwadzieścia. W każdym z nich do wyboru są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

QUIZ Złotopolscy. Prawdziwe imiona aktorów. Machalica, Janowska, Ziętek, Turek Pytanie 1 z 20 Machalica (Dionizy w serialu "Złotopolscy") w prawdziwym życiu miał na imię: Henryk Marek Ryszard Dalej

