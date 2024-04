Rozenek nagle wypaliła TO na wizji. Bez oporów mówiła o seksie z Majdanem. Ktoś chciał to wiedzieć?

Polsat już w latach 90. specjalizował się w polskich serialach komediowych. To w tej stacji oglądaliśmy m.in. "Świat według Kiepskich", "Miodowe lata", "13. posterunek" czy właśnie seriale "Rodzina zastępcza" i "Graczykowie". W tych dwóch ostatnich produkcjach występowało wiele znakomitych aktorek, m.in.: Joanna Kurowska, Gabriela Kownacka, Joanna Trzepiecińska czy Monika Mrozowska, i aktorów (Piotr Fronczewski, Paweł Wawrzecki, Tomasz Dedek, Zbigniew Buczkowski i inni). Ciekawostką jest to, że swoją rolę w "Rodzinie zastępczej" miała także sama Maryla Rodowicz, która wcieliła się w postać siostry głównej bohaterki. Oglądając te seriale śmiechu było mnóstwo. Pamiętasz kto kogo grał w "Rodzinie zastępczej" i w "Graczykach"? Rozwiąż QUIZ Rodzina zastępcza i Graczykowie. Kogo grali Kownacka, Kurowska, Fronczewski i Wawrzecki?

QUIZ Rodzina zastępcza i Graczykowie. Kogo grali Kownacka, Kurowska, Fronczewski i Wawrzecki? Pytanie 1 z 18 Rolę Wiesława Graczyka grał: Henryk Gołębiewski Artur Barciś Zbigniew Buczkowski Dalej

