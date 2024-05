Kim jest Angelika Lipa? Niedługo zostanie żoną znanego polityka!

Angelika Lipa ma 28 lat i może pochwalić się nieprzeciętną urodą. W połączeniu z doskonałą sylwetką oraz talentem spowodowało to, że odniosła spektakularny sukces. Już w wieku 17 lat wygrała światowy konkurs dla modelek THE LOOK OF THE YEAR 2012 na Sycylii, gdzie pokonała 70 modelek z całego globu.

Nic dziwnego, że zawróciła w głowie byłemu wiceministrowi aktywów państwowych Janowi Kanthakowi! Już niebawem Angelika Lipka zostanie żoną polityką. Para zaręczyła w 2023 roku, a wybranka Jana Kanthaka dostała zniewalający pierścionek z prostokątnym niebieskim kamieniem otoczonym mniejszymi, białymi. Wyjątkowy pierścionek zwracał uwagę już z daleka!

- Tak jesteśmy zaręczeni. Zakochałem się nie tylko w Lubelszczyźnie, ale także na Lubelszczyźnie - mówił nam polityk, gdy przyłapaliśmy go na randce z ukochaną w czerwcu 2023 roku.

Jak wówczas zdradził, po uporaniu się z jesiennymi wyborami, na których się wówczas skupiał, planował poślubić swoją wybrankę. Na Twitterze zdradził zaś, że w piątek 10 maja świętował wieczór kawalerski. To oznacza, że już niebawem można spodziewać się pięknego ślubu!

W naszej galerii zobaczysz romantyczną randkę Jana Kanthaka i Angeliki Lipy:

Quiz. Kobiety polityki lat 90. Poznajesz je? Pytanie 1 z 10 Na początku coś prostego. Jak się nazywa kobieta ze zdjęcia? Aleksandra Kwaśniewska Jolanta Kwaśniewska Danuta Wałęsa Dalej

KIM SĄ NOWI MINISTROWIE TUSKA? Komentują Dominika DŁUGOSZ i Jarosław KUISZ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.