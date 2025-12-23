Włodzimierz Czarzasty złożył Polakom życzenia. "Wyłączmy telewizory, odłóżmy telefony"

Marszałek Sejmu składa Polakom świąteczne życzenia, nawiązując do niedawnego spotkania z prezydentem Zełenskim.

Włodzimierz Czarzasty podkreśla wartość pokoju, bezpieczeństwa i zdrowia, apelując o odłożenie sporów.

Porównując Polskę do wigilijnego stołu, zachęca do jedności i bycia razem, z dala od mediów.

Sprawdź, jakie konkretnie słowa marszałek skierował do Polaków i dlaczego są one tak ważne.

Boże Narodzenie to bez wątpienia magiczny czas, pełny tradycyjnych potraw, czasu spędzonego w gronie najbliższych i refleksji. To także świetna okazja, by zażegnać wszelkie waśnie i z głębi serca złożyć sobie życzenia. Marszałek Sejmu postanowił skorzystać z okazji zbliżających się świąt, by złożyć Polakom życzenia i przypomniec o tym, co jest naprawdę wazne. Przypomniał także swoje niedawne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Polsce.

- Szanowni państwo, drodzy rodacy! Święta to moment, w którym politykę i spory wyrzucamy zadrzwi. Święta to czas na proste pytania: czy umiemy być dla siebie ludźmi? Kilka dni temu, w tym gabinecie, gościłem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - człowieka stojącego na czele narodu, który każdego dnia walczy o zycie. To spotkanie przypomniało mi, jak ważnym darem jest spokój, bezpieczeństwo i obecność bliskich - mówił.

Subtelnie nawiązał także do swoich prywatnych zmagań ze zdrowiem, podkreślając, że zdrowie jest bardzo cenne i nie mozna o tym zapominać.

- Na co dzień pamiętam też, jak cennym darem jest zdrowie. Dlatego życzę wszystkim państwu, abyśmy na te dni odłożyli nienawiść na najwyższą półkę. Może uda się jej już stamtąd nie zdejmować, również tu, w Polskim Sejmie - dodał polityk.

Ważny apel Czarzastego

Na koniec marszałek Sejmu porównał Polskę do wigilijnego stołu, gdzie każda potrawa jest inna, ale wszystkie są razem. Zaapelował także, aby w tym szczególnym czasie odciąć się od mediów, a skupić przede wszystkim na sobie nawzajem.

- Życzę za to dużo spokoju, bezpieczeństwa, miłości i zdrowia. Ze zdwojoną siłą kieruje te życzenia do osób, którym czegoś z tych rzeczy brakuje. Nasza ojczyzna jest trochę jak świąteczny stół: trochę barszczu, trochę makowca, każdy ma swój jedyny prawidłowy przepis na sałatkę jarzynową; ktoś sięga po dokładkę, ktoś powie "dość", ale wszyscy jesteśmy razem i to jest najważniejsze. Bądźmy po prostu razem, blisko. Razem jesteśmy bezpieczni. Wyłączmy telewizory, odłóżmy telefony, rozmawiajmy ze sobą, pośmiejmy się, zjedzmy coś dobrego. Bądźmy dla siebie dobrzy, po prostu bądźmy dla siebie ludźmi. Wesołych świąt - zakończył Włodzimierz Czarzasty.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Włodzimierz Czarzasty:

Sonda Czy świąteczne życzenia polityków mają znaczenie? Tak, to ważny gest jedności – Życzenia przypominają, że Święta to czas wspólnoty ponad podziałami. Nie, to tylko medialna formalność – Politycy składają życzenia głównie dla wizerunku. Zależy od treści – Jeśli są szczere, mogą mieć pozytywny wpływ. Nie mam zdania – Świąteczne życzenia mnie nie interesują.