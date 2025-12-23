Od tego wyboru zależą święta w Pałacu! Nawrocki z synem osobiście wybierają swoją PIERWSZĄ choinkę

2025-12-23 17:36

Karol Nawrocki tuż przed świętami Bożego Narodzenia wybrał się po choinkę razem z synem Antonim. Prezydent odwiedził Ponurzycę w gminie Celestynów pod Otwockiem, gdzie własnoręcznie wyciął świąteczne drzewko i spotkał się z mieszkańcami. Film z tej wizyty błyskawicznie stał się hitem internetu, a internauci komentują „prezydenta blisko ludzi” w świątecznym wydaniu.

Rodzinna wyprawa prezydenta po choinkę

Wizyta w Ponurzycy miała rodzinny i nieformalny charakter. Karol Nawrocki pojawił się tam razem z synem Antonim, rezygnując z oficjalnej oprawy. Panowie sami wybrali i wycięli choinkę, która następnie trafiła do Pałacu Prezydenckiego jako świąteczne drzewko głowy państwa.

Nagranie z wyprawy szybko obiegły media społecznościowe. Internauci zwracają uwagę na naturalność prezydenta i brak dystansu, który często towarzyszy oficjalnym wizytom.

Radosław Sikorski ostro reaguje na słowa Trumpa o Grenlandii. Padła jasna deklaracja wsparcia dla Danii

Rozmowy z mieszkańcami i podziękowania za poparcie

Po wycięciu choinki prezydent znalazł czas na rozmowy z mieszkańcami Ponurzycy i okolic. Nie zabrakło podziękowań za wsparcie w kampanii wyborczej oraz przy urnach. To właśnie w gminie Celestynów Karol Nawrocki zanotował bardzo dobry wynik.

W drugiej turze wyborów prezydenckich zdobył tu ponad 60 procent głosów, co, jak podkreślają mieszkańcy, przełożyło się na szczególnie ciepłe przyjęcie głowy państwa. Spotkanie miało charakter bezpośredni: rozmowy, uściski dłoni i wspólne zdjęcia.

„Choinka sama się nie przyniesie”. Jedno zdanie zrobiło furorę

Po zakończeniu wizyty przyszedł czas na transport drzewka do Warszawy. Gdy choinka trafiła do Pałac Prezydencki, prezydent skomentował krótko: – Choinka sama się nie przyniesie.

To właśnie to zdanie, uchwycone na nagraniu, stało się jednym z najbardziej komentowanych momentów całej wyprawy. Film w krótkim czasie zebrał tysiące reakcji i udostępnień, a użytkownicy sieci chętnie podkreślają jego „normalność” i świąteczny klimat.

Świąteczny gest i polityczny sygnał

Choć wizyta miała lekki, rodzinny charakter, wielu komentatorów zwraca uwagę na jej polityczny kontekst. Obecność prezydenta w gminie, która wyraźnie poparła go w wyborach, to czytelny sygnał utrzymywania bliskiego kontaktu z elektoratem.

Styl Karola Nawrockiego, bezpośredni, pozbawiony nadmiernej oficjalności, okazuje się skuteczny także medialnie. Zwykła wyprawa po choinkę zamieniła się w jeden z najczęściej komentowanych prezydenckich materiałów w sieci w okresie przedświątecznym.

Prezydent blisko ludzi – w świątecznym wydaniu

Rodzinna obecność syna, rozmowy z mieszkańcami i symboliczne gesty sprawiły, że wizyta w Ponurzycy została odebrana jako coś więcej niż tylko poświąteczna tradycja. Dla wielu wyborców to potwierdzenie wizerunku prezydenta, który stawia na bezpośredni kontakt i zwykłe, ludzkie gesty.

W tym roku choinka z Pałacu Prezydenckiego ma wyjątkową historię, a nagranie z jej pozyskania na długo zostanie w pamięci internautów.

