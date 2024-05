Marianna Gierszewska w dzieciństwie zmierzyła się z odrzuceniem. Rodzice zostawili ją na dwa lata u dziadków. Jakie dziś ma relacje z mamą?

Najpierw Zieliński, potem Ptaszyn i Hilla, teraz ON. Nie żyje kolejny wybitny muzyk! "To niewiarygodne"

Jaki jest cel projektu i jakie historie prenatalne oraz okołoporodowe skrywają znane kobiety? „Pamiętnik Początku”, czyli jak okoliczności narodzin wpływają na dalsze życie to kampania społeczna, której celem jest szerzenie świadomości o tym, że zarówno to, co działo się z nami w brzuchu mamy, jak i doświadczenie porodu oraz pierwsze miesiące życia, których nie pamiętamy, mają w rzeczywistości ogromny wpływ na nasze dorosłe życie. Teza ta podparta jest naukową wiedzą.

Aktorka mentorką innych matek

Pomysłodawczyni projektu, Marianna Gierszewska twierdzi, że najważniejsza jest w tym przypadku sama świadomość o występowaniu problemu. - Ja mogę wpływać na gojenie siebie, jako kobiety po trudnym porodzie, ja mogę wpływać na gojenie siebie jako kobiety po trudnej ciąży, ja mogę wpływać na gojenie mojego dziecka, które przeszło przez trudną ciążę ze mną czy przez trudny poród - dodała aktorka i mentorka, która na co dzień zmaga się również z chorobą wrzodziejącego jelita, przez co ma stomię. Choroba nie przeszkodziła jej w zostaniu mamą, choć jej ciąża wymagała szczególnej opieki.

Lara Gessler i Marianna Gierszewska o rodzicielstwie i rodzinie

Marianna Gierszewska bez problemu, że mogła zapoznać się ze swoją historią prenatalną i okołoporodową. - Moja mama jest cudownie otwartą i bardzo odważną osobą, jeśli o to chodzi. No ja wiem, że te moje początki były trudne i rzeczywiście na przestrzeni lat pracy ze sobą zagłębiałam się różnymi metodami do tego czasu przedwerbalnego i prenatalnego, bo on jest bardzo istotny - wyjaśnia autorka książki „Początek wszystkiego”.

Gwiazda filmów i seriali przez prawie dwa lata po urodzeniu, nie mieszkała ze swoimi rodzicami. Sytuacja ta była spowodowana problemami ekonomicznymi. - Rodzice musieli zadecydować, bo nie byli w stanie utrzymać dwójki dzieci w Warszawie, które dziecko zostanie z dziadkami w Krakowie pod bezpieczną opieką - opowiadał aktorka w „Dzień Dobry TVN”.

Lara Gessler o swoim dzieciństwie

Lara Gessler również wspomina, że okres, w którym przyszła na świat, był dla jej mamy szczególnie stresujący. Magda Gessler wróciła wówczas do kraju po kilkunastoletniej migracji i nie mogła przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. - Poważną rozmowę na ten temat mam przed sobą - zdradza córka restauratorki.

34-letnia dziś Lara twierdzi mimo wszystko uważa, że warto być wyrozumiałym i nieoceniającym względem swoich opiekunów. - Nauczyłam się z biegiem lat, że nie jesteśmy tacy sami, nie możemy mierzyć ludzi swoją miarą, ale też nie możemy od nich wymagać czegoś, co uznajemy za idealne. Nie jesteśmy idealnymi rodzicami - ani moja mama, ani ja, ani nikt z nas - wyznała cukierniczka.

Głos zabrała też położna Izabela Dembińska, z punktu widzenia biologicznego i fizjologicznego istotne dla płodu jest chociażby to, jakimi emocjami kobieta otacza się w okresie ciąży - czy chciała posiadać potomstwo oraz jakie wsparcie otrzymuje od partnera. - Zwykły stres, który jest stresem permanentnym, przekłada się na rozwój dziecka. Ważne jest to, żeby kobiety nie czuły winy z tego powodu, że np. w bardzo trudny sposób doświadczały ciąży, ale żeby umiały na to spojrzeć dość szeroko - zaznacza ekspertka

