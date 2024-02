Córka Magdy Gessler szokuje szczerością! "Mama była pierwsza". Smutne?

Magda Gessler cały czas ma pełne ręce roboty

Magda Gessler w 2023 roku skończyła 70 lat, ale nadal energii pozazdrościć może jej niejedna trzydziestolatka. W ostatnich latach prowadząca program "Kuchenne rewolucje" w TVN skupia się nie tylko na karierze, lecz także na ukochanych wnukach. Niedawno Magda Gessler przeżyła niemiłe chwile po tym, gdy Janusz Palikot opublikował w internecie prywatne nagranie, na którym restauratorka wypadła co najmniej niezbyt korzystnie. Były poseł PO napisał także książkę, w której opowiada m.in. o Magdzie Gessler. Gwiazda TVN jednak nie ma czasu zaprzątać sobie głowy "taśmami Palikota", bo cały czas ma pełne ręce roboty. Jej córka - Lara Gessler - także zadomowiła się w świecie show-biznesu, ale z mamą rywalizować nie zamierza.

Lara Gessler wprost o prześcignięciu mamy: To się nie wydarzy

Lara Gessler zszokowała szczerością w rozmowie z portalem naTemat.pl. - Nie mam ambicji przeskoczenia mojej mamy. Nie wiem, czy to byłoby możliwe. (...) Są takie wielkie figury w polskim show biznesie, ikony. (...) Ja nie wiem, co bym musiała zrobić, żeby mówili "Magda Gessler, mama Lary Gessler", no to się nie wydarzy i ja w ogóle nie mam takiej ambicji, bo ja żyję na zupełnie niższym rejestrze i mi jest tak naprawdę super - zaznaczyła Lara Gessler. Wielu osobom może wydać się smutne, że córka słynnej restauratorki nie chce wznieść się ponad matkę. W końcu mówi się, że dzieci powinny prześcigać swoich rodziców. Lara Gessler jednak nie ma z tym problemu. - Każdy ma swoje poletko, w którym się dobrze czuje. Ja się dobrze czuję w moim. Taki jest odnośnik, mama była pierwsza - zdradziła pogodzona z losem córka Magdy Gessler.

