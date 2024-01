Obrzydliwe nagranie z Gessler

Magda Gessler jest od tylu lat w show-biznesie, że powinna wiedzieć lepiej... Nie tylko postanowiła zaprezentować światu swoją specyficzną znajomość ze skompromitowanym Januszem Palikotem. Nie tylko powzięła decyzję o promowaniu otwarcie alkoholu i upijania się. Ponad to wszystko postanowiła dodać aspekt seksualny, na domiar złego zaserwowany w absurdalnie wulgarnym i, co tu kryć, dość obleśnym stylu...

Gessler zawsze lubiła sobie wrzucić post czy komentarz, który zakrawał o przekroczenie dobrego smaku. Niejednokrotnie wyzywała obserwujących internautów, sugerowała im różne choroby czy problemy z seksem. Do tego przywykliśmy. Ponadto jej menadżerka, jak by się wydawało, miała jakąś kontrolę nad tym co Gessler upublicznia i poniekąd trzymała to w ryzach. Chyba jednak nie przyszło jej do głowy, co Magda "odwali" i że ktoś inny może udostępnić kompromitujące ją materiały w sieci...

Gessler przekroczyła wszelkie granice

"Wygląda jak duży k***s, który zawsze sterczy! Więc po wódce TAK proszę państwa (sterczy - przy red.), TAK, jeśli ktoś miałby jakieś wątpliwości, bo był nieśmiały czy coś takiego, to po tej wódce TAK jest hero, i nie trzeba tych środków, co to tam czarują, czarują w internecie. NIEEE!"

Choć wygląda na to, że Magda Gessler nie zdaje sobie sprawy, że jej zachowanie ją kompromituje. W końcu sama wygadywała te rzeczy do kamery, patrząc prosto w obiektyw. "A jak ja się pokażę, robię l**kę Palikotowi, k**wa. Nie jemu na jawie, ale jego kartonowi, k**wa, czyli rodzaj, powiedziałabym, protezy" - klepała zachwycona Magda do telefonu. Można się jedynie zastanawiać, czy suto zastawiony stół miał jakiś wpływ na zachowanie obecnych na imprezie...

Skompromitowany Janusz Palikot

Już samo chwalenie się wspólnym imprezowaniem z Januszem Palikotem jest dość kontrowersyjne. W maju 2023 roku były polityk został nieprawomocnie skazany za reklamowanie alkoholu niezgodne z prawem. Zarzuca mu się również, że jego firma alkoholowa, w którą inwestowali celebryci i internauci, to przekręt w rodzaju piramidy finansowej. Kilkukrotnie już próbował się tłumaczyć w sieci ze swoich długów, ale nawet niegdysiejszy "wspólnik" Kuba Wojewódzki wyparł się go niczym Judasz... Cóż. Pozostała mu Gessler.Zobacz również:

