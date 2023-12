Niekompletne zamówienie, obrzydliwe nóżki i drożyzna. Książulo ocenia świąteczny catering od Magdy Gessler

W ostatnim czasie o kulinarnym influencerze zrobiło się głośno. Wiele osób może go pamiętać z akcji z ratowaniem cukierni, która podaje od 40 lat pyszne rurki z bitą śmietaną. Po emisji tego odcinka wiele osób czekało w długich kolejkach, aby spróbować polecanych łakoci.

W tym roku Książulo postanowił zrecenzować wszystkie festiwale i jarmarki bożonarodzeniowe pod kątem kulinarnym. Już wtedy ocenił to wszystko jako: „festiwal dziadostwa i drożyzny”. Teraz postanowił zrecenzować dla swoich widzów świąteczny catering od Magdy Gessler, na który wydał prawie 3 tysiące złotych!

Książulo i Wojtek już nie pierwszy raz stołuje się „U Fukiera” – słynnego warszawskiego lokalu, którego właścicielką jest słynna restauratorka. Ostatnia recenzja nie wypadła dobrze. Widzowie mogli zobaczyć, jak recenzenci plują schabowym, ponieważ niektóre części (choć smaczne) były trudne do zjedzenia i łykowate. Było kilka pozycji z menu, które bardzo im smakowały, a niektóre uznali, że są po prostu zdecydowanie za drogie.

- Podobno Magda się wkurzyła na wszystkich i dzwoniła do nich po filmie. Dostali opierdziel, że nie potrafią schabowego zrobić – mówi Książulo.

Tym razem youtuber zdecydował się na spróbowanie świątecznych potraw z „Delikatesów u Fukiera”.

- To będzie festiwal drożyzny, umówmy się. Oby to wszystko było po prostu smaczne – mówił Książulo.

Od razu zaznaczył, że oczekiwania wobec potraw od Magdy Gessler były naprawdę wysokie – tak jak i ceny. W zamówieniu znalazło się m.in. 5 pierogów w cenie 51 zł, słoik ogórków za 21 zł, bochenek chleba za 35 zł, czy pół kilograma pasztetu za 95 zł i wiele, wiele więcej.

Na samym początku przystawki były zachwycające. Na szczególne uznanie zasługiwały ogórki kiszone. Youtuber stwierdził, że on chętnie zamówiłby jeszcze kilka słoików tych przetworów, bo są to najlepsze tego typu przetwory, jakich próbował w życiu. Bez rewelacji okazały się szynki, schaby czy baleron, które uznali, że smakują przeciętnie.

Wśród świątecznych klasyków zawsze można wymienić sałatkę jarzynową. Nie mogło jej zabraknąć i tym razem! Książulo zamówił 300 gramów sałatki, która kosztowała aż 41 zł! Sałatka niestety okazała się sporym niewypałem. Smak był przeciętny, a ilość majonezu w daniu była zatrważająca.

Jednak to dopiero cena uszek zwaliła recenzentów z nóg!

- Od kiedy zobaczyłem tę cenę, coś się we mnie zmieniło, coś we mnie pękło. 71 złotych. Nie mogłem w to uwierzyć - mówił Wojtek.