Nic słodszego dziś nie zobaczycie! Magda Gessler pokazała najmłodszego wnuczka. Wyjemy!

Wygląd Anity Lipnickiej z samego rana poraża! Zdjęcie byłej wokalistki Varius Manx wpadło do sieci

Małgorzata Rozenek w Senacie! To już pewne, podjęła się arcyważnej misji

Magda Gessler 10 lipca świętowała swoje 70. urodziny. Dwa dni później otrzymała najlepszy możliwy prezent - na świat przyszedł już kolejny wnuk. Tym razem urodził się Antoś, dziecko Tomasza Müllera, czyli syna Magdy Gessler. Restauratorka ma także dwoje wnucząt od córki Lary Gessler, które także są oczkiem w jej głowie. Prowadząca "Kuchenne rewolucje" nie mogła się doczekać momentu, w którym Antoś przyjdzie na świat. - Moje wnuki to mój największy skarb!!! To było moje marzenie być babcią... Marzyłam o szczęściu dla moich dzieci: już niedługo, jeszcze parę miesięcy, a mój syn Tadeuszu i Jagoda przyniosą na świat jeszcze jedno wnuczęcie... - pisała na Facebooku Magda Gessler. Gdy już Antoś się urodził, babcia kompletnie straciła dla niego głowę.

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniała się Magda Gessler. Dalsza cześć tekstu znajduje się pod galerią

Magda Gessler pokazała zdjęcie wnuczka. Słodsze niż kilogram cukru

Mimo że Magda Gessler jest nieustannie zapracowana, na wnuki zawsze ma czas. Właśnie zamieściła na Instagramie zdjęcie, które jest słodsze niż kilogram cukru. Do tego ten podpis... "Burzliwe lato, genialny scenariusz na najcieplejsze momenty ❤️❤️ Najukochańszy wnuczek Antoś w moich ramionach to najcudowniejsze uczucie, kocham" - napisała gwiazda "Kuchennych rewolucji", a internauci rzucili się do składania gratulacji i wysyłania serduszek. Niektórzy użytkownicy już widzą w Antosiu przyszłego szefa kuchni.