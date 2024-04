Płyną smutne wieści z domu Marcina Prokopa. Doszłoby do tragedii!

jb 19:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Marcin Prokop oraz jego ukochana żona nie mieli zbyt przyjemnego weekendu. Para musiała udać się do kliniki. Aż trudno uwierzyć, w to, co się stało.