Chylińska "nawraca" na planie "Mam talent". "Nie czują się z tym KOMFORTOWO"

Agnieszka Chylińska (47 l.) jako jedyna gwiazda w "Mam Talent!" pracuje niezmiennie od 15 edycji. Okazuje się, że jej koledzy zaobserwowali coś ciekawego w jej zachowaniu...

"Agnieszka często narzuca innym temat rozmowy o religii, kościele, chrześcijańskich zasadach. Większość osób na planie nie czuje się z tym zbyt komfortowo, ale ona zdaje się tego nie zauważać" - zdradzam nam osoba związana z produkcją. Nikt nie chce urazić Agnieszki, a temat jest dość delikatny, więc większość ludzi, którym próbuje tłumaczyć swój nowy styl życia, po prostu potakuje.

Matka Boska czuwa nad Chylińską! Agnieszka obwiesiła sypialnię obrazami religijnymi. Tak mieszka

Agnieszka Chylińska gardzi jogą, bo oddala od Boga...

Okazuje się, że Chylińska ma na przykład sprecyzowane stanowisko w sprawie... jogi. Wydawałoby się, że w obecnych czasach ćwiczenia są już tak popularne, że nie budzą kontrowersji, jednak kościół faktycznie od lat ostrzega przed jogą czy medytacją, które wywodzą się z hinduizmu.

Ojciec James Manjackal, katolicki ksiądz urodzony w Indiach, tak komentował temat: "Joga uczy skupienia na samym sobie zamiast na Jedynym Prawdziwym Bogu. Joga zachęca, aby szukać odpowiedzi na życiowe pytania i problemy wewnątrz siebie, w swoim umyśle, świadomości, zamiast szukać rozwiązania w Słowie Bożym, poprzez Ducha Świętego, jak to jest w chrześcijaństwie. Z pewnością joga otwiera nas na oszustwo ze strony tego, który jest wrogiem Boga, który jak lew ryczący krąży szukając, kogo pożreć, aby odciągnąć nas od Boga i Kościoła".

Zdanie to najwyraźniej podziela Agnieszka Chylińska. "Wspominała niektórym dziewczynom na planie, że joga jest złem i wbrew Bogu. W rozmowach nie gryzie się w język, a wiara to raczej delikatne i osobiste sprawy... większość uważa, że lepiej by jednak zachowała swoje rady i uwagi dla siebie" - twierdzi nasz informator.

"Mam Talent!" - 15 sezon

Agnieszka Chylińska zasiada za stołem jurorskim we wszystkich 15 edycjach show, czyli aż od 2008 roku. W najnowszym sezonie wymieniono praktycznie cały skład wokół wokalistki, ale ona trwa niezmiennie na swoim stanowisku. W poprzednich latach w jury zasiadali Kuba Wojewódzki i Małgorzata Foremniak.

Obecnie w jury towarzyszy jej Julia Wieniawa (25 l.) i Marcin Prokop (46 l.), a za kulisami show prowadzą Agnieszka Woźniak-Stararak (46 l.) i Janek Pirowski (29 l.), którzy to zastąpili niezapomniany duet prowadzących - Szymona Hołownię i Prokopa, który trafił do jury. Oglądalność programu w tym roku sięga nawet 1,6 miliona widzów.

