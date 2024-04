Agnieszka Chylińska mieszka z rodziną w domu pod Warszawą. Wokalistka rzadko kiedy mówi o swoim życiu prywatnym, a co dopiero je pokazuje! Tym razem jednak zrobiła wyjątek. Artystka parę razy w mediach społecznościowych pokazała wnętrza swojego przytulnego mieszkania. Podobnie jak i ona, pokoje są bardzo kolorowe. Fani zwrócili uwagę także na to, że sypialnia Chylińskiej obwieszona jest obrazami religijnymi. Mało kto wie bowiem, że choć Agnieszka kiedyś deklarowała się jako ateistka, to od kilku lat mówi, że wiele zawdzięcza Bogu, a wiara pomogła jej przetrwać trudne chwile. Teraz, gdy śpi, czuwa nad nią Matka Boska. Ale to nie wszystko. Piosenkarka ma kanapę w kwiaty, zaopatrzyła się też w szafę w lustrem w stylu vintage, ma imponującą kolekcję książek. W kuchni - jasne kolorowy, również akcenty vintage oraz kwiaty i wazony. Aż dziw bierze, co Agnieszka Chylińska powiedziała kiedyś o swoim mieszkaniu w rozmowie z "Super Expressem". Szczegóły poniżej.

Czytaj także: Agnieszka Chylińska po rozstaniu z mężem wyjawiła prawdę! Niewiarygodne, jaką kwotę dziennie wydawała na życie

Matka Boska czuwa nad Chylińską! Agnieszka obwiesiła sypialnię obrazami religijnymi. Tak mieszka

Agnieszka Chylińska dba o swoje mieszkanie i stara się, by było tam jak najprzytulniej - nie tylko dla niej, lecz także dla bliskich wokalistki. Tym bardziej zaskakujące mogą być dla niektórych jej słowa na temat czterech kątów. Wokalistka bez ogródek powiedziała, co o tym myśli, w rozmowie z "Super Expressem".

- U nas w domu jest totalny syf, ale ku**a telewizor, to jest taka stara szkoła: "ale telewizor mikrofibrą musi być wyczyszczony", Marek o to dba. I była taka akcja, że zapomniałam o tej mikrofibrze, i siedzą dziewczyny, Marek podchodzi i mówi: "A kto zrobił takie plamy palcem na telewizorze?", a Krystyna mnie podpi*****a i mówi: "A bo mama nam pokazywała, z którym piłkarzem się ożeni" - opowiadała niegdyś Agnieszka Chylińska w "Super Expressie".

To było już jakiś czas temu, więc kto wie, może coś się zmieniło od tamtej pory? Zresztą, zobaczcie sami.

Galeria zdjęć: Tak mieszka Agnieszka Chylińska

Sonda Tak mieszka Agnieszka Chylińska. Podoba Ci się? Tak Nie Może być Nie mam zdania