Ciężko chora Celine Dion w Paryżu. Pierwszy raz od dawna zaśpiewa na żywo?!

Celine Dion od kilku dni przebywa w Paryżu. Mówi się, że gwiazda wystąpi podczas na otwarciu Igrzysk Olimpijskich. Byłby to jej pierwszy publiczny występ od lat. Dion zrezygnowała z koncertowania przez poważną chorobę. Czy stan zdrowia pozwoli, by znowu zrobiła to, co kocha najbardziej?