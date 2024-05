PILNE. Wielki huk tuż pod Białym Domem! Jest ofiara śmiertelna, służby na miejscu

Potężny huk tuż pod Białym Domem. Samochód wjechał z impetem w bramę siedziby prezydenta USA

Czy to mógł być zamach na prezydenta Joego Bidena? A może to po prostu przypadkowe zdarzenie będące zwyczajnym wypadkiem? Jak donoszą amerykańskie media, dziś przed piątą rano czasu polskiego, a po godzinie 22 czasu lokalnego tuż obok Białego Domu doszło do niepokojącego i głośnego incydentu, który postawił na równe nogi agentów Secret Service. Jak podaje między innymi New York Post, jadący z dużą prędkością samochód wjechał z impetem prosto w bramę siedziby prezydenta Stanów Zjednoczonych. Według wstępnych doniesień obecnych na miejscu służb jest jedna ofiara śmiertelna. czy Joe Biden jest bezpieczny? Kto zginął?

"Kierowca został znaleziony martwy w pojeździe po wypadku tuż przed godziną 22.30 przy zewnętrznej bramie kompleksu Białego Domu"

Ofiarą śmiertelną jest kierowca samochodu, który wjechał w bramę prowadzącą na teren Białego Domu. "Kierowca został znaleziony martwy w pojeździe po wypadku tuż przed godziną 22.30 (czasu miejscowego), przy zewnętrznej bramie kompleksu Białego Domu" – podała w komunikacie Secret Service. Jak podkreślają agenci, całe zdarzenie było tragicznym wypadkiem samochodowym i nie można łączyć go z terroryzmem. Nie było zagrożenia dla Białego Domu i prezydenta - głosi oficjalne oświadczenie dla mediów. Nie wiadomo jeszcze, kim był kierowca, który zginął w wypadku. Sprawę bada Departament Policji Metropolitalnej Waszyngtonu.

Sonda Na kogo byś zagłosował, gdybyś mógł, na Trumpa czy na Bidena? Na Trumpa Na Bidena

WARNING: GRAPHIC. One dead at White House entrance after car hits barrier. pic.twitter.com/c3L3o3HIv1— Andrew Leyden (@PenguinSix) May 5, 2024

A car has crashed in to the barrier at the White House 15th and Pennsylvania. Reports the driver was pronounced dead. pic.twitter.com/fbfMbSchJD— Andrew Leyden (@PenguinSix) May 5, 2024

QUIZ. Prezydent czy premier? Bez 6/10 nie nazywaj się prawdziwym Polakiem Pytanie 1 z 10 Donald Tusk Prezydent Premier Pełnił obie funkcje Dalej