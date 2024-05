Wybuchł skandal przed finałem Eurowizji! Reprezentantka Włoch wydała oświadczenie

Najpierw Zieliński, potem Ptaszyn i Hilla, teraz ON. Nie żyje kolejny wybitny muzyk! "To niewiarygodne"

Holandia nie wystąpi na Eurowizji 2024?

Finał Eurowizji 2024 odbędzie się w sobotę, 11 maja o godzinie 21. I choć do występów pozostało zaledwie kilka godzin, to atmosfera wokół 68. Konkursu Piosenki Eurowizji staje się coraz bardziej napięta. Najpierw pojawiły się doniesienia o tym, że Joost Klein, reprezentujący Holandię nie pojawił się na piątkowych próbach. Europejska Unia Nadawców wydała w tej sprawie komunikat. - Dopóki dochodzenie trwa, EBU zdecydowała, że ​​Joost Klein nie wystąpi podczas drugiej próby generalnej konkursu, w której głosuje jury z 37 krajów. Zamiast tego zostanie wykorzystany jego występ z półfinału - czytamy. Powodem był incydent z udziałem wokalisty, do którego miało dojść tuż przed próbami. Sprawa jest wyjaśniana, a z najnowszych doniesień wynika, że zostało wstrzymane głosowanie. - Rozpoczęcie głosowania w kategorii "Reszta świata" zostało wstrzymane do czasu zakończenia śledztwa w sprawie holenderskiego uczestnika - brzmi komunikat zamieszczony na stronie Konkursu Piosenki Eurowizji.

Skandal przed finałem Eurowizji! Reprezentantka Włoch wydała oświadczenie

Nie da się ukryć, że najwięcej kontrowersji wzbudza udział Izraela w Eurowizji 2024. Podczas występu Eden Golan, reprezentującej Izrael, publiczność wygwizdała artystkę w proteście przeciwko jej udziałowi. W sprawie głos zabrała reprezentantka Włoch, Angelina Mango. W krótkim oświadczeniu piosenkarka zaapelowała o pokój i jedność wśród uczestników konkursu. Następnie zaśpiewała piosenkę "Imagine" Johna Lennona. Jej oświadczenie zostało nagrodzone gromkimi brawami.

Italy’s Angelina Mango just gave this short impromptu speech in the Eurovision press centre and then began singing Imagine by John Lennon pic.twitter.com/67eKuERHKO— Daniel Rosney (@DanielRosney) May 10, 2024