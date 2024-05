Eurowizja 2024. Polak załatwił reprezentantkę Izraela! Szymon podbił sieć!

Nieprawdopodobne co wyprawia się w domu Rodowicz. To przechodzi ludzkie pojęcie

Występ Eden Golan na festiwalu Eurowizji 2024 nie tylko się odbył, ale został przez szwedzką telewizję zmanipulowany tak, aby widzowie na całym świecie nie zobaczyli tego, co naprawdę działo się pod sceną. Na drugi dzień po tym wszystkim w Malmo odbyła się konferencja prasowa, na której padło niewygodne pytanie właśnie o Eden Golan. Wszystkich zamurowało!

Szymon, który w 2013 roku założył profil "Lets talk about ESC" na Facebooku pojawił się na konferencji po drugim półfinale Eurowizji. I to on właśnie zadał reprezentantce Izraela bardzo niewygodne pytanie.

- Czy twoja obecność w konkursie nie jest zagrożeniem dla innych uczestników?!

Reprezentantkę Izraela na Eurowizję 2024 aż zamurowało. Ale jeden z organizator konkursu natychmiast pospieszył jej z pomocą i powiedział, że nie musi odpowiadać na pytanie. Ale na tym się nie skończyło!

Reprezentant Holandii na Eurowizję, zdziwiony tym, co właśnie się wydarzyło zapytał: - A dlaczego nie?!

Wiadomość z ostatniej chwili! Okazuje się, że po swoim pytaniu, które zmusiło Golan do odpowiedzi, Holender Joost Klein może zostać wykluczony z konkursu! Czy tak się stanie - będziemy informować na bieżąco!

Występy reprezentantów Izraela i Rosji na Eurowizji 2024 budzą ogromne oburzenie i protesty. Działania wojenne obu krajów, zdaniem wielu są tak haniebne, że nie można ich w żaden sposób promować. Ostatecznie Rosja została wykluczona z konkursu, ale Izrael został. Jak zakończy się ta historia? Będziemy informować na bieżąco.

