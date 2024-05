Romans w "Tańcu z Gwiazdami"? Teraz wszystko jest już jasne

Maciej Musiał to jeden z bardziej znanych aktorów młodego pokolenia. Nic więc dziwnego, że dostał zaproszenie do show "Taniec z Gwiazdami". Niestety jego udział skończył się tuż przed wielkim finałem. Podczas tanecznej przygody chłopak nie tylko zadbał o formę, ale także lepiej poznał kolegów z branży. Internauci mówią też o nowej miłości aktora.

Romans w "Tańcu z Gwiazdami"? Internauci nie mają wątpliwości

Maciej Musiał oraz jego taneczna partnerka Daria Syta zostali przez internautów posądzeni o romans na planie programu. Plotki podkręcały też wywiady Darii i Macieja, którzy nie kryli się z tym, że doskonale się ze sobą dogadują i prywatnie bardzo lubią. Głośno o bliższej relacji tancerki i aktora mówiła Paulina Sykut-Jeżyna.

"Powiedziałeś wspaniale, że piękno jest w każdym z nas, w relacjach… Wy stworzyliście, mam wrażenie taką wspaniałą relację tutaj jako taneczna para i nie tylko" - wyznała na planie show prezenterka.

Aktor nic nie odpowiedział, a jedynie się dziwnie uśmiechnął. Z tej sytuacji próbowała wybrnąć jakoś Paulina.

"Ale nie wymuszam tutaj, żebyś nam powiedział, czy jesteście razem, czy nie…" - przyznała Paulina Sykut-Jeżyna.

Daria komentuje plotki na temat romansu z Maciejem Musiałem

Podejrzenia co do romansu aktora i pięknej tancerki mają także internauci. Większość twierdzi, że Maciej zauroczył się. Mają na to wskazywać nie tylko wspólne zdjęcia, ale i drobne gesty. Dziennikarze portalu kozaczek.pl postanowili zapytać tancerkę o to, czy plotki mają coś wspólnego z prawdą. Daria wyznała, że widziała komentarze, które pojawiły się w sieci.

"Śmieszne komentarze się pojawiały, takie zabawne na TikToku i Instagramie - "Jak oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość" albo różne takie rzeczy. My z Maćkiem jesteśmy super znajomymi, super kumplami. Ja swoją miłość już mam, także… Nie, zazdrości dziewczyn myślę, że nie. W programie bardzo pokazaliśmy naszą relację i ona jest prawdziwa - lubimy się jako znajomi, przyjaciele" - powiedziała Daria.

Daria zwróciła się również do fanek Musiała.

"Dziewczyny, spokojnie, jest wasz" - powiedziała z uśmiechem.

Daria prywatnie od jakiegoś czasu spotyka się z Igorem Grobelnym, który jest polsko-belgijskim siatkarzem, grającym w klubie Projekt Warszawa.

