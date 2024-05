Roksana Węgiel nie wygra "Tańca z Gwiazdami"? Teraz wszystko jest jasne

Fani Roksany Węgiel liczyli na to, że to właśnie one wygra "Taniec z Gwiazdami". Niestety prawda może okazać się zupełnie inna. Dziewczyna mimo ogromnych tanecznych umiejętności nie otrzyma Kryształowej Kuli. Stacja chce wybrać inną gwiazdę.

Roksana Węgiel była jedną z faworytek do zwycięstwa w programie "Taniec z Gwiazdami". Ostatnio jednak w mediach pojawiły się niepokojące informacje na temat tego, że to nie ona wygra taneczne show. Aż trudno w to uwierzyć, ponieważ wokalistka cieszy ogromną popularnością, a jej fani co niedzielę licznie oddają na nią swoje głosy.

Roksana Węgiel nie wygra "Tańca z Gwiazdami"?

Wielu fanów młodej artystki zastanawia się nad tym czy wygra ona show. Roksana w każdym odcinku prezentuje bowiem coraz lepsze i bardziej wymagające układy. Niestety jak się okazuje Polsat, chce wręczyć Kryształową Kulę komu innemu.

Dziennikarze portalu shownews.pl skontaktowali się z osobą ze stacji i wprost zapytali o to, kto ma wygrać "Taniec z Gwiazdami". Okazuje się, że Polsat stawia na Anitę Sokołowską. Wypowiedź osoby pracującej przy produkcji stawia sprawę jasno.

"Wystarczy spojrzeć na to, kto ostatnio wygrywał "Taniec z Gwiazdami". To osoby ściśle związane z Polsatem albo takie, wobec których stacja miała konkretne plany. Damian Kordas czy Edyta Zając mieli być w swoim czasie nowymi twarzami Polsatu wyciągniętymi z konkurencji. Piotr Mróz czy Ilona Krawczyńska - gwiazdy związane ze stacją. Tak samo jest z Anitą Sokołowską, która przez "Przyjaciółki" stała się jedną z twarzy Polsatu, a jakoś ją trzeba zagospodarować, bo Socha czy Liszowska mają swoje ścieżki zawodowe. Zresztą nikt z bardzo znanych osób od dawna nie wygrał show. Wśród przegranych są przecież Kajra, Wieniawa czy Kurdej-Szatan" - powiedział informator shownews.pl.

