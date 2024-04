Roxie Węgiel ma fory w "Tańcu z gwiazdami"?! Maserak: Już jeden program taneczny wygrała

Roxie Węgiel wygra "Taniec z gwiazdami"?

Roxie Węgiel (19 l.) bez wątpienia od początku tej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" jest faworytką. Odcinek w odcinek dostaje nie tylko jedne z najwyższych not od jurorów, ale też najwięcej - po odpadnięciu Dagmary Kaźmierskiej (49 l.) - sms-ów od widzów.

Zapytaliśmy Rafała Maseraka (40 l.), jednego z jurorów tej edycji i weterana "Tańca z gwiazdami", który występował w 24 edycjach show o popisy Roksany. Czy jego zdaniem mogłaby rzucić śpiewanie i zająć się zawodowo tańcem?

"No tak! (śmiech). Nie da się ukryć - ma bardzo duży talent i możliwości. Widać że jest niesłychanie muzykalna, jest to też oczywiste bo na co dzień zajmuje muzyką. Ma obycie sceniczne, co widać od razu w każdym tańcu. Świadomość ruchu do kamery, uśmiechu... zna z doświadczenia. Nie zapominajmy też, że już wygrała jeden program taneczny ("Dance Dance Dance" - przyp. red.)".

Faktycznie - Roksana w tanecznym show TVP, w parze z koleżanką - Oliwią Górniak, zajęła pierwsze miejsce w 3., ostatniej edycji show, emitowanej wiosną 2021 roku. W każdym odcinku pary pokazywały na scenie wspólną choreografię inspirowaną jakimś teledyskiem muzycznym. To doświadczenie bez dwóch zdań dało jej przewagę nad innymi uczestnikami "Tańca z gwiazdami". W walce o kryształową kulę zostały już tylko 4 gwiazdy - Roxie, Anita Sokołowska, Maciej Musiał i Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, ale faktycznie chyba nikt nie wyobraża sobie finały bez Roksany i Michała Kassina, który jej partneruje w show.Awantura gigant po 8. odcinku Tańca z gwiazdami. "Weźcie się leczcie". Padły słowa o wymiotach!

