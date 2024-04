Dagmara Kaźmierska odchodzi z "Tańca z gwiazdami". Tak oceniała ją Iwona Pavlović

Dagmara Kaźmierska i Iwona Pavlović w programie "Taniec z gwiazdami" raczej nie darzyły się sympatią. Jurorka nieustannie swoimi ocenami miażdżyła "Królową życia" po jej występach. Popularna "Czarna Mamba" samą siebie przeszła po tym, co Dagmara Kaźmierska zaprezentowała w 7. odcinku "Tańca z gwiazdami". - Ten program mnie drodzy państwo zawsze zaskakuje. W tym programie zdarzają się cuda - wszyscy tancerze po półmetku tańczą lepiej, ale też niektórzy gorzej... to już nawet nie jest chodzenie z gwiazdami, to jest: Witam państwa w programie "Stanie z gwiazdami" - wypaliła bez ogródek Iwona Pavlović. Mimo tego, że Dagmara Kaźmierska zaliczyła podwójny blamaż, przeszła do dalszego etapu show dzięki głosom widzów. Z tego powodu wybuchła potworna zadyma w sieci. Nieoczekiwanie cztery dni później, 18 kwietnia", "Królowa życia" sama zrezygnowała z udziału w programie "Taniec z gwiazdami".

Iwona Pavlović o rezygnacji Dagmary Kaźmierskiej z programu "Taniec z gwiazdami". Czy to ta sama osoba?!

Dagmara Kaźmierska o powodach rezygnacji mówiła w specjalnym oświadczeniu. - Robaczki, przychodzę do was z bardzo smutną wiadomością, przynajmniej dla mnie. Muszę zrezygnować z programu. Nie mogę już dla was tańczyć, nie mogę już was rozweselać swoim tupaniem kopytkiem. Niestety z tym żebrem jest tak ogromny problem, że Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem teraz tańczyć - nie dało rady - tłumaczyła celebrytka. "Królową życia" wsparła m.in. Roksana Węgiel i... Iwona Pavlović. To nie żart. - Szkoda, że tak się wydarzyło, ale o sprawach zdrowotnych się nie dyskutuje. To nie jest typ kobiety, która by się poddała, więc tam musiało wydarzyć się coś poważnego. Będzie mi bardzo szkoda i żal, że już jej nie zobaczymy w programie, bo ona naprawdę była "wątkiem rozrywkowym" i ludzie ją uwielbiali - mówiła "Czarna Mamba" w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Trudno uwierzyć w to, że Iwona Pavlović naprawdę powiedziała coś takiego! Czy to ta sama osoba, która cały czas waliła w Dagmarę Kaźmierską jak w bęben?!

